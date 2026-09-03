Meta最強AI模型出鞘 汪滔：追上Anthropic、勝過GPT-5.6 Sol

Meta推出迄今功能最強大的人工智慧（AI）模型，AI長汪滔（Alexandr Wang）表示，新模型效能大幅躍進，和頂尖競爭對手的差距也逐漸縮小。

Meta表示，開發人員周三起可付費使用Muse Spark 1.3，這是旗下最先進模型的升級版。Meta不久後也將把新模型導入Instagram、Facebook等社群平台及Meta AI。

汪滔周三接受訪問時說：「這是我們迄今模型效能最大的一次躍進。」他指出，新模型在程式設計和AI代理能力都有進步，也就是能代替使用者完成任務。他認為，這次升級已使Meta追上OpenAI和Anthropic近日推出的AI模型。

汪滔說，Muse Spark 1.3足以和Anthropic的Claude Fable 5.1「一較高下」，而且「優於」OpenAI的GPT-5.6 Sol，尤其是在程式設計方面。不過，OpenAI不久後將推出更先進的新模型Astra。他也認為，Meta的新模型勝過「目前市面上任何中國模型」。

不過，AI模型很難直接比較，不同模型各有所長，基準測試的參數也可能經過刻意調整，未必能反映實際使用時的表現。

Meta執行長祖克柏近日公開撰文，，強調AI開發應更加開放，讓更多人都能使用。不過，Meta也必須在這項目標和龐大的AI基礎設施及人才投資回報之間取得平衡。

汪滔說，Meta尚未決定是否公開Muse Spark 1.3的模型權重，也就是模型在訓練過程形成、決定如何做出回應的內部參數。公開權重後，外部開發人員便能自行下載、運行或以這套模型為基礎進一步開發。Meta仍計劃公開上一代Muse Spark 1.2的模型權重。

至於備受期待、更大型的Watermelon模型，汪滔說研發仍按計畫進行，「我們相信Watermelon將極具競爭力」，但不願透露具體推出時間。

為了在快速演變的AI競賽迎頭趕上，Meta正投入數千億美元。祖克柏去年大幅調整AI策略，從汪滔創辦的公司挖角他，並讓他掌管新成立的Meta超級智慧實驗室。汪滔上任後積極推出新模型和產品，希望縮小和競爭對手的技術差距。

不過，Meta大手筆投資AI，也引發投資人質疑何時才能看到明確回報。彭博7月報導，Meta已著手發展雲端基礎設施事業，準備出售AI算力和模型使用服務。同月，Meta也首度開始向開發人員收取Muse Spark 1.1模型使用費。祖克柏當時說，希望把這項服務打造成市場上價格最低廉的選擇之一。

汪滔說，開發人員透過Meta Model API使用Muse Spark 1.3的價格，將和Muse Spark 1.2相同。這套平台使用情況相當熱絡，部分開發人員「每周使用數兆個token」。

Muse Spark 1.3的效率和功能也有所提升。汪滔說，新模型所需詞元（token）減少25%，可以同時處理多項工作，不必分別開啟不同工作階段；處理冗長複雜指令及跨任務記住細節的能力也更好，而且更能掌握本身能力的極限。

安全性也有所加強。遇到不清楚的指令時，模型會要求使用者說明；執行可能無法復原的動作前，也會先徵求確認。汪滔說：「我們在決定推出這套模型前，已全面進行大量安全測試和安全訓練。」