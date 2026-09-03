快訊

德國邦選舉生死鬥！主流政黨全力阻擋極右翼執政

藍分裂、藍白破局！前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

網炸鍋喊統戰！清大餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

聽新聞
0:00 / 0:00

NEC設全AI無人部門！AI經理自己生成員工 工作效率快7倍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本電氣公司（NEC）東京總部，攝於1日。
日本電氣公司（NEC）東京總部，攝於1日。

共同社3日報導，日本電氣公司（NEC）新設一個完全由人工智慧（AI）運作的無人部門，由分工不同的AI自主完成從任務分配到經營分析等一系列業務流程。

這個新部門於8月初成立，設置4個層級的AI，分別承擔「部門主管」、代表公司治理的「董事會」與「經理」等不同職責。AI經理接到其他部門指派的任務後，會視需要即時生成AI員工，自動執行相關業務，包括製作高層會議資料及根據每日銷售數據進行經營分析。

部門內部也會共享問題，由AI自行推動改善，或要求其他部門員工協助處理。為防止AI失控或判斷失誤，最終決策和品質管理仍由人員負責，並可隨時查看AI部門的運作狀況和成本。據稱，驗證階段導入AI製作資料和進行經營分析後，處理時間縮短至原來的七分之一。

雖然外界擔憂企業可能隨著AI普及逐步削減人力，但NEC希望藉此讓員工專注於更高層次的工作，實現人與AI共存，累積人機協作經驗並提升客戶服務品質。

AI 工作 主管

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI來了，責任也來了：中小企不能迴避的ESG新考題

AI 幫5小時工作縮至1小時 安永揭人力解放後四大競爭力

ESG最前線／環安衛優化 先打數位地基

智慧經營／智通科創總經理蔡焜煌 善用菁英 提升競爭力

相關新聞

NEC設全AI無人部門！AI經理自己生成員工 工作效率快7倍

共同社3日報導，日本電氣公司（NEC）新設一個完全由人工智慧（AI）運作的無人部門，由分工不同的AI自主完成從任務分配到經營分析等一系列業務流程。

荷蘭央行黃金大轉移！怕地緣政治風險 86公噸撤離美加轉存倫敦

荷蘭中央銀行（DNB）2日證實，因「日益加劇的地緣政治動盪」，已將價值數十億美元的86公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦，目前由英格蘭銀行保管，以便在「危機情況下」更容易交易。

Booking.com爆漏洞！「唐寧街10號」竟遭上架供預訂 還稱可以跟賴瑞貓玩

英國消費者權益組織Which?表示，他們早前成功在酒店預訂網站Booking.com上建立一個有關唐寧街10號（英國首相官邸）的虛假房源。該組織指出，他們的研究人員其後成功預訂虛假的首相官邸住宿，並留下一條虛假評論，將與「捕鼠高手」賴瑞（Larry the cat）玩耍列為這次留宿的亮點。該組織稱，儘管有明顯的虛假跡象，Booking.com卻在房源上傳兩個月後才刪除，證明其系統有漏洞。

解讀美國《大轉運詐騙》報告：川普防堵洗產地，台灣企業該如何回應？

這種透過第三國進行微幅加工以避開美國高額關稅的模式，正是白宮貿易與製造政策辦公室在2026年8月發布的《大轉運詐騙》（The Great Transshipment Scam）報告中所聚焦的重點。這份看似又一次針對中國「洗產地」的政治控訴，實則透露出全球貿易規則的根本性轉向。

美財長：荷莫茲將被輸油管取代 淡化波灣能源運輸水道重要性

美國財政部長貝森特淡化了荷莫茲海峽的重要性。他認為，這條由伊朗控制、對波斯灣能源運輸至關重要的水道，很快就會被輸油管道取代。此外，貝森特還說，本次G20財長會議後未能發表聯合公報，是因為中國在貿易順差問題上持異議。

半導體撐起近半出口是好事嗎？AI潮退去後誰接棒？南韓經濟藏風險

南韓半導體出口在AI熱潮推動下狂飆，撐起近半出口，但這波榮景最後會不會反而變成風險？市場開始追問：如果有一天AI晶片需求驟然降溫，經濟會摔得多慘，又有誰能接棒？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。