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日債3%殖利率改寫全球資金流 美債恐痛失日本大買家

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美日10年期公債殖利率差已縮小逾1個百分點。歐新社
美日10年期公債殖利率差已縮小逾1個百分點。歐新社

日本公債殖利率急升，正悄悄改變全球資金流向。日本10年期公債殖利率升破睽違30年的3%，日本投資人把資金放在國內愈來愈划算，開始減碼海外債券。日本過去是美債等全球公債最穩定的買家之一，如今這股資金若持續回流，不只美債可能少了一個大買家，也可能推高全球長期利率。

日本10年期公債殖利率周二升抵3%，為1996年來首見，過去兩年已增加逾兩倍。同期美國10年期公債殖利率約上升1個百分點，使美日10年期公債殖利率差縮小逾1個百分點。

日本是全球最大美債海外持有國，也是法國、澳洲等國公債的重要買家。日本投資人多年來因國內利率極低，大舉到海外追求較高收益，如今情勢開始逆轉。

日本官方數據顯示，截至8月22日，日本投資人今年已淨賣出3兆日圓（約187億美元）海外債券，為2022年全球債市重挫以來同期最多。雖然還看不到日本大舉撤回約2.4兆美元海外債券投資的跡象，但從雪梨、倫敦到新加坡，債券交易商和資產管理業者都已感受到日本買盤退潮。

摩根大通資產管理周三公布對82家日本企業退休基金的調查也顯示，計畫增加日本國內債券部位的基金比率，創2008年開始調查以來最高；受到匯率避險成本高昂影響，這些基金持續減碼海外債券。

Simplex資產管理基金經理千葉俊信就是其中之一。他已轉而看空美債，並在日本10年期公債殖利率近日觸頂前開始買進。他說：「10年期殖利率超過3%，很容易讓人想買。多數壽險業者現在都有很強的買進誘因，日本投資人把資金從美國撤回日本，是很自然的事。」

日本公債殖利率走高，一方面反映日本銀行（央行）升息預期，另一方面也受到首相高市早苗擴大財政支出的疑慮推升。植田和男已暗示，本月決策會議可能升息；美國財長貝森特近來也接連施壓，希望日銀採取行動。

市場下一道考驗是周四的30年期日本公債標售。30年期殖利率標售前報約4.065%，仍接近1999年推出這一期限公債以來的高點。日本各部會提出創紀錄的下年度預算要求，使投資人更加擔心政府未來必須增加發債籌措支出。

若30年期公債標售需求疲弱，日本殖利率可能再度攀升，進一步縮小美日長債殖利率差，使日本公債相對美債更有吸引力，甚至加深美債賣壓。

道明證券亞太利率策略師紐納哈（Prashant Newnaha）說，日本公債「過去很長一段時間一直是全球固定收益市場的定錨力量，如今情勢已經反轉」，日本公債若繼續遭到拋售，可能迫使全球債券重新定價。

不過，日本資金也不太可能一夕大舉撤離海外市場。日本投資人累積數十年的海外部位規模龐大，國內殖利率也尚未穩定，仍讓部分業者不敢積極買進日本長債。

真正值得注意的因此不是日本資金突然全面撤回，而是全球債市可能逐漸失去一個長期可靠的大買家。道富投資管理資深固定收益策略師盧正彥（Masahiko Loo）說，重點不是日本大規模把資金匯回國內，而是真正的問題不是日本資金大舉回流，而是日本正逐漸減少增持海外債券。來自全球最大儲蓄來源之一的新增需求減少，已開始推高全球債券的期限溢酬。

日債 殖利率 美債

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