荷蘭央行黃金大轉移！怕地緣政治風險 86公噸撤離美加轉存倫敦

荷蘭中央銀行（DNB）2日證實，因「日益加劇的地緣政治動盪」，已將價值數十億美元的86公噸黃金從美國和加拿大轉移至英國倫敦，目前由英格蘭銀行保管，以便在「危機情況下」更容易交易。

BBC報導，這批黃金在3月至8月間完成轉移，其中27公噸金條從紐約和渥太華運至荷蘭宰斯特（Zeist），數量與品質相近的黃金隨後運往倫敦，無須熔化重鑄；其餘則透過在紐約出售黃金，再於倫敦買回完成。

DNB表示，「結合買賣流程與實體運輸，使荷蘭央行得以分散這類複雜實體黃金轉移涉及的風險」。倫敦是全球最大實體黃金交易中心，危機發生時，比存放在美國或加拿大更容易動用。

截至2025年底，荷蘭黃金總庫存為612.4公噸，估值722億歐元。DNB宣布轉移黃金前，31.3%的黃金存放在紐約，19.7%存放在渥太華，如今兩地占比均降至18.5%；倫敦占比則從18.1%提高至32.1%，另有30.8%的黃金儲備存放在荷蘭。

DNB總裁斯萊彭（Olaf Sleijpen）表示，黃金轉移行動「是強化我們韌性與準備工作所必要的」，但DNB並未披露如此大量黃金如何跨越大西洋運送，也未證實所稱「地緣政治動盪」具體所指為何。