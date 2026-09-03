輝達拉高市場胃口？博通喊AI晶片銷售翻倍再翻倍 投資人為何不買單

博通（Broadcom）股價自6月初創下歷史新高後，截至最新財報公布前累計重挫23%，市值蒸發約5,200億美元。周三盤後公布的財報雖優於預期，卻仍不足以讓投資人滿意，股價一度下跌約4%，收斂跌幅後目前仍下滑0.8%，報364.23美元。

股價跌跌不休始於6月4日。博通當時預估，第3季AI晶片營收僅160億美元，遠低於市場期待的逾170億美元，導致隔日股價跳水13%，創至少2009年以來最差的財報後表現。

不過，全球最大晶片製造商輝達（NVIDIA）上周公布亮眼財報，並預測下個會計年度營收成長70%，激勵股價大漲，創2025年4月以來最佳單日表現，拉高了市場對AI晶片股財報的期待。

博通最新財報顯示，第3季調整後每股盈餘3.32美元，高於華爾街預期的3.23美元；營收年增86%至296億美元，也優於預估的294.5億美元。AI半導體營收達167億美元，年增221%、季增54%。

問題出在本季財測。博通估營收48億美元，低於分析師平均預期的350.5億美元。StoneX金融股票研究分析師Cody Acree指出，博通高度仰賴AI業務，這次營收與獲利超標以及上調展望的幅度，並不足以讓投資人滿意。

博通執行長陳福陽隨後預測，AI晶片營收將在下（2027）年度倍增至1,150億美元、2028年度再翻倍至2,300億美元。這項長期展望帶動盤後股價短暫由黑翻紅，但最終沒能守住漲勢。

長期訂單強勁，供應能力卻受到限制。陳福陽坦言，客戶需求已高於博通目前能交付的晶片數量，該公司必須擴充產能。博通也可能為AI實驗室提供剩餘價值保證，協助客戶籌措晶片採購資金，相關安排可能形成或有負債。

專家指出，市場對AI概念股仍抱持戒心。財報公布前，持有博通股票的Laffer Tengler Investments資深股票分析師Jamie Meyers就說，「市場上存在許多恐懼。這並非博通特有的問題，而是整個AI交易面臨的問題」。

儘管如此，看好博通長期潛力的多頭仍相信陳福陽會兌現他所說的「可持續且加速成長的軌跡」。博通財報公布前的預估本益比約21倍，雖高於10年平均的18倍，但已從去年12月的42倍、今年6月的32倍大幅回落，Benchmark Equity Research分析師Cody Acree認為，這創造了較有利的短線布局條件。