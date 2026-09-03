Dell、NVIDIA把胃口養大了 HPE財報創紀錄盤後仍大跌

慧與（HPE）上季營收和獲利雙雙創新高，AI伺服器和網路設備需求持續火熱，並調高今、明兩年營收展望，但市場期待早已被戴爾（Dell）和輝達（NVIDIA）亮眼財報拉高，加上零組件短缺限制出貨，財報仍未能滿足投資人胃口，盤後股價一度重挫逾5%。

HPE會計年度第3季（5月至7月）營收比去年同期大增34%至122億美元，高於分析師平均預估的119億美元，但不及部分市場人士最高可達126億美元的期待。調整後每股盈餘1.11美元，也遠高於去年同期的0.44美元和市場預估的0.93美元。

HPE今年來股價在財報公布前已大漲116%。競爭對手戴爾和AI晶片龍頭輝達先後交出亮眼財報，也進一步拉高市場對HPE的期待。HPE周三正常交易收在51.83美元，盤後一度下跌逾5%。

AI熱潮仍是HPE業績最大推力。上季雲端和AI事業營收90億美元，年增25%；網路設備營收大增75%至28.9億美元，其中資料中心業務成長逾一倍，路由器銷售更暴增270%。HPE去年7月完成收購網路設備商瞻博網路（Juniper Networks），也進一步壯大網路事業。

HPE和戴爾一樣，受惠於搭載輝達晶片的AI伺服器需求，一般伺服器也愈來愈多用於AI運算。企業汰換連接辦公室的舊型網路設備，以及AI資料中心添購新設備，也帶旺網路產品需求。

HPE執行長奈利（Antonio Neri）說，該公司正把「異常強勁的需求轉化為持久且有獲利的成長」。上季結束後，HPE又和一家大型雲端運算業者簽下35億美元合約，將供應客戶內部運行AI模型所需的伺服器，但奈利不願透露客戶名稱。

HPE也擴大和甲骨文公司（Oracle）合作，將HPE Juniper網路設備部署至Oracle的AI資料中心。雙方未公布合約金額，HPE並向Oracle發行可購買HPE股票的認股權證。

不過，需求強勁也凸顯供應瓶頸。奈利說：「供應限制持續影響我們滿足客戶增加需求的能力。」HPE正和合作夥伴密切協商，希望取得更多多年期供貨協議。他並預期，零組件供應吃緊可能一路延續至2028年。

HPE仍調高財測，預估截至今年10月止的2026會計年度營收將成長34%至37%，高於原估的29%至33%，也高於分析師平均預估的31%；2027會計年度營收成長率區間中值約15%，同樣高於市場預估的12%。本年度調整後每股盈餘預估約3.80美元，也優於市場預估的3.45美元。

奈利說，企業客戶正加快採用AI，「因為沒有人想落在別人後面」。對HPE來說，眼前最大的問題已不是AI需求夠不夠強，而是能否取得足夠零組件，把旺盛需求真正轉化為營收。