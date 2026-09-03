美元潛藏2,300億美元賣壓 台灣壽險業若加碼避險恐成推手

全球退休基金和台灣在內保險業者近來降低美元避險。這些機構手握龐大美國資產，一旦美元再度走弱、促使業者提高避險比率，不必拋售美股或美債，光是在遠期市場賣出美元，就可能形成可觀的美元賣壓。

彭博根據台灣、日本、加拿大、澳洲、丹麥和芬蘭等六個市場資料估算，截至6月底，當地退休基金和保險業者對外幣部位的避險比率僅41%，至少是2015年來最低。台灣和加拿大都是美國資產前十大海外持有者，日本更是最大美債海外持有國。

去年川普祭出全球關稅，一度引發美元急貶，促使海外投資人大舉提高避險。但美元後來逐漸回穩，加上避險成本高昂，業者又回到過去十年的做法：減少避險，並仰賴美元在市場動盪時走強，抵銷美股和美債下跌的部分損失。

如今支撐這套策略的兩大條件都開始動搖。

首先，美元避險成本正在下降。以日圓投資人為例，三個月美元避險成本已從2023年10月高達6%，降至2.75%的四年低點；歐元投資人的避險成本也降至1.32%的兩年低點。美伊戰事推高能源價格和通膨壓力，各國央行利率可能維持高檔，也使美國和其他國家的利差縮小。

其次，美元的避險貨幣地位受到質疑。美元本季已下跌約2%，對多數G10貨幣走弱。市場重新押注「貨幣貶值交易」，擔心美國政策將侵蝕美元價值。美國財長貝森特出手支持日圓、壓低美債殖利率，加上川普要求降低借貸成本，也使市場懷疑聯準會（Fed）主席華許能有多大空間升息壓制通膨。

宏利投資管理多元資產方案團隊首席投資長Nathan Thooft說，如果市場降低對Fed升息的押注、各國利差進一步縮小，投資人可能重新提高美元避險，「這將形成一股持續的美元賣壓」。

這對台灣尤其重要。台灣壽險業長期持有龐大海外資產，美元走勢和避險成本直接牽動投資收益。提高避險並不代表必須賣掉美債或美股，業者可以繼續持有美國資產，同時透過遠期交易賣出美元。因此，即使外資對美國資產需求沒有明顯減弱，美元仍可能承受賣壓。

彭博估算，六個市場合計持有4.6兆美元外幣資產，避險比率只要提高5個百分點，就可能帶來約2,300億美元交易。若美元在下一波市場動盪時不再像過去一樣走強，台灣、日本等美國資產大戶重新加碼避險，可能成為美元下一波跌勢的重要推力。