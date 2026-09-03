快訊

美國明尼阿波利斯槍擊案釀3死！目擊者：至少聽到25至30聲槍響

3官司被判刑！運將開車撞北檢大門 還自拍發文喊「島嶼天光」

九三軍人節優惠懶人包！全聯咖啡免費喝 超商買1送1、全店折扣一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

Booking.com爆漏洞！「唐寧街10號」竟遭上架供預訂 還稱可以跟賴瑞貓玩

香港01／ 撰文：王海
2026年9月1日，英國倫敦，國會議員們結束夏季休會返回議會的當日，賴瑞（Larry the cat）站在唐寧街10號首相官邸門外。路透
2026年9月1日，英國倫敦，國會議員們結束夏季休會返回議會的當日，賴瑞（Larry the cat）站在唐寧街10號首相官邸門外。路透

英國消費者權益組織Which?表示，他們早前成功在酒店預訂網站Booking.com上建立一個有關唐寧街10號（英國首相官邸）的虛假房源。該組織指出，他們的研究人員其後成功預訂虛假的首相官邸住宿，並留下一條虛假評論，將與「捕鼠高手」賴瑞（Larry the cat）玩耍列為這次留宿的亮點。該組織稱，儘管有明顯的虛假跡象，Booking.com卻在房源上傳兩個月後才刪除，證明其系統有漏洞。

Booking.com 的發言人向英國廣播公司（BBC）表示：「這項有限的測試並不能真實反映我們平台上數百萬條房源資訊或評論的實際情況。」

他們表示，由於Which? 上傳的房源資訊在其網站上展示的兩個月期間並未「正式上線」，因此「我們的一些自動反詐騙機制並未被啟動，從而無法徹底移除該已關閉的房源資訊」。

據報導，用戶只能在Which?開放的20分鐘窗口期內，查看該房源資訊並申請預訂。

Booking.com的發言人補充指，「一系列檢查和驗證措施」有助於確保網站安全，而AI等技術「可以幫助我們在24小時內檢測並移除大部分涉及詐騙的房源資訊」。

來自Which?的旅遊編輯Rory Boland則表示，網站的檢查機制已被證明「不合格」。

Boland指：「假如Booking.com所謂的先進AI系統都無法識別唐寧街10號並非度假屋房源，那麼騙徒能如此輕易地利用這個平台也就不足為奇了。」

Boland強調：「如果不是因為虛假房源和釣魚鏈接會給消費者們造成如此巨大的損失，我們竟然能把英國最著名的地址列入出租房源名單，這簡直太可笑了。」

報導指，這並非該網站首次因其保安措施和客戶服務而受到批評。

Which?於6月18日在Booking.com上發布一則房源訊息，宣傳「位於倫敦市中心的一房公寓」。

該房源使用了標誌性的首相官邸大門的照片，並將其地址列為房源名稱，同時描述這間一房公寓為「位於市中心黃金地段」。

Which?表示，在允許消費者預訂這個虛假房源的20分鐘內，共有14人提出預訂申請。

延伸閱讀：

貝安德透露愛犬不入住唐寧街　憂與「首席捕鼠大臣」Larry合不來

施紀賢辭職｜英國「首席捕鼠大臣」15年經歷6相　又換奴才了！

文章授權轉載自《香港01》

英國 BBC 首相 消費者 訂房

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸網信辦再整頓AI亂象！魔改西遊記還造假災難…4.9萬帳號遭查

航運巨擘中遠船隻 被爆「祕密情蒐」美官員指船隻暗藏設備

TikTok互動機制成詐騙溫床 越南嚴打黑道網紅犯罪亂象

英街頭驚現袋鼠！司機幽默問候：非本地人？ 揭秘英野生袋鼠歷史

相關新聞

日圓急升至158.22！貝森特施壓下 日銀9月若不升息恐承受嚴重後果

日圓周三突然急升，一度引發日本當局再度干預匯市的猜測。隨著日本銀行（央行）9月利率決策逼近，市場已完全押注升息1碼，加上美國財長貝森特公開施壓，日銀若不升息，恐讓日圓再度重挫。但只升1碼，能否穩住匯市也充滿變數。

Booking.com爆漏洞！「唐寧街10號」竟遭上架供預訂 還稱可以跟賴瑞貓玩

英國消費者權益組織Which?表示，他們早前成功在酒店預訂網站Booking.com上建立一個有關唐寧街10號（英國首相官邸）的虛假房源。該組織指出，他們的研究人員其後成功預訂虛假的首相官邸住宿，並留下一條虛假評論，將與「捕鼠高手」賴瑞（Larry the cat）玩耍列為這次留宿的亮點。該組織稱，儘管有明顯的虛假跡象，Booking.com卻在房源上傳兩個月後才刪除，證明其系統有漏洞。

美財長：荷莫茲將被輸油管取代 淡化波灣能源運輸水道重要性

美國財政部長貝森特淡化了荷莫茲海峽的重要性。他認為，這條由伊朗控制、對波斯灣能源運輸至關重要的水道，很快就會被輸油管道取代。此外，貝森特還說，本次G20財長會議後未能發表聯合公報，是因為中國在貿易順差問題上持異議。

美元潛藏2,300億美元賣壓 台灣壽險業若加碼避險恐成推手

全球退休基金和台灣在內保險業者近來降低美元避險。這些機構手握龐大美國資產，一旦美元再度走弱、促使業者提高避險比率，不必拋售美股或美債，光是在遠期市場賣出美元，就可能形成可觀的美元賣壓。

貝森特：G20聯合公報難產「全因大陸扯後腿」不願面對龐大貿易逆差

美國財長貝森特表示，中國大陸因不滿G20對龐大貿易順差的立場，阻止本周財長和央行總裁會議發表聯合公報，也使全球貿易失衡再度成為美中交鋒焦點。

博通財測失色 但CEO喊AI晶片銷售明後年「翻倍再翻倍」

博通（Broadcom）周三盤後公布優於市場預期的財報，但本季營收展望低於分析師預估，股價一度重挫約7%；執行長陳福陽隨後預測，AI晶片營收未來兩年將連續翻倍，帶動股價上演U型大反轉，一度收復全部跌幅。不過，長期展望並未完全消除投資人對近期財測、供應限制及競爭加劇的疑慮，股價再度下滑，跌約1.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。