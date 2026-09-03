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聯準會褐皮書：美經濟前景正向 但不確定性日益升高

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

聯邦準備理事會（Fed）今天指出，儘管美國整體經濟前景正向，但能源價格高漲、政策問題以及伊朗戰爭所帶來的不確定性，正對企業與家庭的信心造成壓力。

法新社報導，聯準會在最新發布的「褐皮書」（Beige Book）經濟調查報告中指出，自7月初以來，全美經濟活動呈現「溫和」成長，消費支出也略有增加。

不過，聯準會表示，通膨高漲已使消費者普遍對物價變得非常敏感，但高價商品的購買需求依然強勁。

這項調查結果與經濟學家所稱的「K型經濟」趨勢一致。近來美國出現一種現象，即低收入家庭正在減少支出，而高所得家庭的消費則持續成長。

在美國總統川普所屬的共和黨正努力維持對國會掌控之際，高物價及波動的經濟表現，將成為川普面對11月期中選舉的關鍵議題。

川普上任後，對聯準會的獨立性發動了前所未有的攻擊，儘管目前通膨處於高檔，仍要求聯準會降息以刺激經濟活動。

聯準會的利率決策委員會將於9月中旬召開會議，市場目前預期，聯準會可能升息以對抗持續存在的通膨壓力。

上週，聯準會主席華許（Kevin Warsh）指出，針對通膨問題「仍有工作要做」，並表示沒有看到核心通膨趨勢朝正確方向發展的證據。

聯準會偏好的通膨指標在7月維持於3.7%，較5月創下的3年高點4.1%略微下降。

聯準會轄下12個行政區的物價都出現上漲，其中約2/3地區回報「溫和」上漲，而聖路易聯準銀行轄區則出現「強勁」的價格上漲。

整體而言，製造業與營建業在多個聯準銀行轄區都面臨較高的投入成本壓力。

聯準會表示，全美大部分地區的製造業活動回溫，其中以資料中心相關訂單以及國防產業的需求最集中。

營建活動同樣集中於資料中心，這種情況在多個聯準銀行轄區都相當明顯。

聯準會 褐皮書 Fed

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