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博通財測失色 但CEO喊AI晶片銷售明後年「翻倍再翻倍」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
博通執行長陳福陽資料照。路透
博通執行長陳福陽資料照。路透

博通（Broadcom）周三盤後公布優於市場預期的財報，但本季營收展望低於分析師預估，股價一度重挫約7%；執行長陳福陽隨後預測，AI晶片營收未來兩年將連續翻倍，帶動股價上演U型大反轉，一度收復全部跌幅。不過，長期展望並未完全消除投資人對近期財測、供應限制及競爭加劇的疑慮，股價再度下滑，跌約1.2%。

博通上季營收年增86%至295.9億美元，優於分析師預估的293.6億美元。調整後每股盈餘3.32美元，也超越預估的3.24美元。AI半導體營收年增逾兩倍至167億美元，高於市場預期的159億美元，主要受惠於客製化AI加速器及網路晶片需求。

至於本季展望，博通預估截至10月的第4季營收為348億美元，低於彭博訪調分析師平均預估的351億美元，部分預估甚至超過360億美元。AI晶片營收預計達217億美元，年增236%，但僅略高於市場平均預期，部分分析師原先預估可能超過220億美元。

陳福陽在財報後電話話會議上表示，隨著Google、OpenAI、Anthropic與Meta等主要客戶擴大訂單，博通博通掌握的供應量，足以支撐2027會計年度（自2026年11月2日起）AI晶片營收倍增至1,150億美元，2028年度營再翻倍至2,300億美元，屆時每股盈餘將超過30美元，高於LSEG預估的25.86美元。

Anthropic預計在2027年取代Google，成為博通最大的客製化AI晶片客戶，OpenAI則將升至第二。博通未來數年每年將向Google交付價值數百億美元的客製化處理器，也將向Meta供應用於推論及推薦系統的加速器。

這項長期展望重燃投資人對博通挑戰輝達（NVIDIA）AI晶片市場地位的期待。大型雲端業者正尋求輝達以外的供應來源。

不過，供應能力仍限制博通的成長速度。陳福陽表示，客戶需求高於公司目前能夠交付的晶片數量。博通預計本季投入14億美元資本支出，擴充半導體產能，並與合作夥伴在新加坡設置基板製造設施。

另外，博通財務長Amie Thuener表示，公司可能為AI實驗室提供剩餘價值保證，協助客戶籌措高額晶片採購資金，但相關安排也可能形成或有負債。市場同時關注競爭壓力，邁威爾（Marvell Technology）上月已取得Google客製化晶片訂單。博通盤後股價隨後回落，最終未能守住反彈漲幅。

博通 晶片 CEO

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