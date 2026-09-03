黃仁勳促G20各國部長建AI基建 莫因恐懼而落後

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天呼籲20國集團（G20）各國部長建立更多資料中心，以支持人工智慧（AI）革命，並警告若領導人過度強調AI危險性，恐使自身發展落於人後。

法新社報導，黃仁勳是在北卡羅來納州舉行的G20會議第2天提出這項呼籲。川普政府召集多位頂尖AI企業高層，向來自全球主要經濟體的部長展示並說明他們的發展願景。

黃仁勳在會中告訴各國部長：「到頭來，每個國家都必須體認到，（AI）就像水、道路、電力和網路一樣，屬於基礎建設的一環。」

他說：「每個國家都需要建設基礎設施，才能支撐自身的本土經濟發展。」

輝達是生成式AI熱潮背後的關鍵企業，這股熱潮也推動輝達躍升為全球市值最高的上市公司。

輝達的圖形處理器（GPU）設置於世界各地興建的專用資料中心內，是訓練AI模型的關鍵元件。

他說，這類設施提供「數位智慧能力，支援各位的研究人員、學生、社會、產業及新創企業」。

黃仁勳對AI會威脅就業的說法予以反駁，這也是引發大眾反對這項技術的疑慮之一。

黃仁勳對G20科技部長表示：「認為所有工作都會被消滅或取代，這根本是無稽之談。」他認為工作將會被重新定義，而非遭到淘汰。

他說：「工作中的任務將由自動化完成，但工作目的依然存在。」

他警告，如果各國領袖「帶著恐懼和不確定性來談論這項技術」，國家將承受損害。

黃仁勳說：「最糟糕的結果就是你沒有善加利用這項技術，反而落於人後。這絕對是最壞的情況。」