日圓急升至158.22！貝森特施壓下 日銀9月若不升息恐承受嚴重後果

日圓周三突然急升，一度引發日本當局再度干預匯市的猜測。隨著日本銀行（央行）9月利率決策逼近，市場已完全押注升息1碼，加上美國財長貝森特公開施壓，日銀若不升息，恐讓日圓再度重挫。但只升1碼，能否穩住匯市也充滿變數。

日圓周三紐約盤一度大漲1.2%，升至1美元兌158.22日圓，終場升值0.9%，報158.71，市場一度猜測官方可能向銀行詢價，這通常被視為實際干預匯市的前兆。不過，日圓隨後收斂漲幅，並沒有明確跡象顯示官方真的出手。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%報99.596。

宏利投資管理多元資產方案團隊首席投資長Nathan Thooft說，這波走勢「顯示市場部位已變得何等敏感」，投資人已收到當局希望日圓走強的訊息。

日本7月才和美國聯手買進日圓，為1998年來首度共同干預，帶動日圓從近40年低點、約164日圓急升約5%。日本財務省資料顯示，過去一個月為支撐日圓已投入創紀錄的964億美元。

周三日圓升勢最初由日銀政策委員高田創點燃。他說，升息幅度「未必非得是25個基點」，一般而言，連續升息也可能是選項。日銀總裁植田和男先前也暗示，決策時將考量物價上漲風險。隔夜指數交換市場目前已完全反映日銀9月升息1碼。

貝森特近來更公開要求日銀「做正確的事」，並呼籲日本結束再通膨政策。他本周在20國集團（G20）會議期間和植田會面，討論穩定通膨預期及避免匯率過度波動的重要性。

日銀如今進退兩難。若9月不升息，不僅會讓已押注升息的市場措手不及，也可能使日圓再度重挫，加劇輸入性通膨；但若只升1碼，在高田已拋出更大幅度或連續升息可能性後，效果也可能打折。

日圓長期仍受日本和主要經濟體利差龐大，以及首相高市早苗積極支出引發財政疑慮拖累。日本10年期公債殖利率周二更升抵3%，為1996年來首見。摩根大通證券首席日本經濟學家藤田綾子指出，要真正遏止日圓貶值和長期利率攀升，關鍵仍是政府提出可信的財政政策。