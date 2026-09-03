台積電ADR漲0.4% 台指期漲171點

台積電ADR周三上漲0.4%，收在415.50美元，較台北交易溢價10.6%。

台指期夜盤收盤漲171點，漲幅0.4%，收在46,336。台灣加權股價指數周三下跌784.00點，收在46,164.72點。台積電（2330）跌2.3%收在2,385元。

美國股市周三收高，標普500指數終止連續三日跌勢。美債殖利率停止攀升，加上企業財報強勁、股價回落後更具吸引力，吸引投資人逢低買進。戴爾（Dell）財報也為AI需求持續成長增添佐證，帶動輝達（NVIDIA）上漲。不過，美伊戰事仍推升油價，限制大盤漲勢。

道瓊工業指數上漲295.07點，漲幅0.6%，收在53,06195點；標普500指數漲35.16點，漲幅0.5%，收7,666.60點；那斯達克綜合指數漲118.05點，漲幅0.5%，收在26,217.83點。小型股羅素2000指數上漲1.1%，表現優於大型股。

費城半導體指數也上漲0.5%，輝達上漲3.2%，收224.41美元，美光和高通分別漲2.4%和2%。半導體股今年來一直是推升大盤的重要動力，但費半自6月底以來仍跌近四分之一。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,637.76 +0.36 2,385.00 10.60

日月光投控 ASX 588.50 -0.94 589.00 -0.09

聯電 UMC 126.78 -2.44 126.00 0.62

中華電 CHT 138.01 +0.56 137.50 0.37