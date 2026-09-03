戴爾飆近16%替AI多頭撐腰 標普終止三連跌

美國股市周三收高，標普500指數終止連續三日跌勢。美債殖利率停止攀升，加上企業財報強勁、股價回落後更具吸引力，吸引投資人逢低買進。戴爾（Dell）財報也為AI需求持續成長增添佐證，帶動輝達（NVIDIA）上漲。不過，美伊戰事仍推升油價，限制大盤漲勢。

道瓊工業指數上漲295.07點，漲幅0.6%，收在53,06195點；標普500指數漲35.16點，漲幅0.5%，收7,666.60點；那斯達克綜合指數漲118.05點，漲幅0.5%，收在26,217.83點。小型股羅素2000指數上漲1.1%，表現優於大型股。

費城半導體指數也上漲0.5%，輝達上漲3.2%，收224.41美元，美光和高通分別漲2.4%和2%。半導體股今年來一直是推升大盤的重要動力，但費半自6月底以來仍跌近四分之一。台積電ADR漲0.4%。

戴爾大漲15.8%，收492.20美元。AI伺服器業務營收比一年前倍增，第2季底待交付訂單金額也增至近兩倍，達950億美元，遠超華爾街預期。戴爾並調高全年獲利和營收預測。

戴爾財報顯示，AI運算需求不只來自超大規模雲端業者，也擴及一般企業。D.A. Davidson分析師Gil Luria向MarketWatch表示，這份財報進一步證明，除了大型雲端業者，企業對AI運算的需求也持續成長，有助支持輝達對市場前景的樂觀看法。

Argent Capital Management投資組合經理人Jed Ellerbroek說，投資人愈來愈重視晶片和AI基礎建設股的估值，而輝達本益比具吸引力，是這個領域中最出色的企業。

PwC的報告也提振市場對AI成長的信心，預估到2050年，AI累計支出將超過31兆美元。

不過，AI題材並非全面上漲。資安業者Palo Alto Networks重挫9.3%，收328.48美元，儘管單季營收成長34%，仍未能滿足投資人對AI帶動需求的高度期待。市場擔心AI可能衝擊軟體和服務業，也使相關類股表現落後。

標普500指數11大類股以原物料股漲幅最大，房地產股是唯一收跌的類股。航空、金銀礦業和區域銀行股也領漲。

收盤後，博通（Broadcom）公布的財測令投資人失望；Snowflake調高營收預測，並表示AI輔助程式開發工具迅速獲得採用，帶動股價在盤後跳漲。慧與科技（HPE）也上修營收預測。

Edward Jones的Angelo Kourkafas表示：「9月開局艱難，股市如今逐漸站穩腳步。基本面仍有支撐，季節性不利因素雖值得留意，但光憑這些因素，還不足以扭轉大盤上升趨勢。」

中東戰事仍是市場主要隱憂。美國和伊朗發動7月以來最大規模的相互空襲，削弱重返談判桌的希望，也使荷莫茲海峽短期內全面恢復通航的機會降低。川普總統則表示，對伊朗的攻擊可能不會持續太久，並重申美國掌控荷莫茲海峽。

原油期貨上漲0.79美元，漲幅0.9%，收在每桶91.01美元。油價漲勢雖放緩，能源成本居高不下仍引發市場疑慮，擔心通膨壓力迫使聯準會（Fed）升息。

美國10年期公債殖利率盤中一度挑戰今年高點，尾盤微降0.002個百分點至4.793%；對利率政策較敏感的2年期公債殖利率下降0.008個百分點至4.383%，30年期則持平於5.266%。美債殖利率結束連五日上升走勢，但通膨和政府債務膨脹的疑慮，仍使全球債市承壓。

經濟數據方面，ADP公布美國8月民間企業新增3.8萬個就業機會，少於7月，也低於經濟學家預期，為1月以來最小增幅，使市場更加關注周五的非農就業報告。反映企業設備投資的核心資本財新訂單也遭下修，顯示企業支出計畫可能放緩。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）接受CNBC訪問時說，隨著關稅影響消退，已有證據顯示通膨持續降溫，能源漲價也未擴散至其他服務項目。Evercore的Krishna Guha認為，這番話並未排除9月升息，卻挑戰了市場認為屆時升息機率明顯較高的看法。

民間就業數據偏弱，美元兌主要貨幣小幅走低。日圓升值，交易員留意當局是否再度干預匯市。黃金期貨上漲18.30美元，漲幅0.42%，收在每英兩4,366.30美元。

其他企業消息方面，傑克丹尼威士忌製造商百富門（Brown-Forman）單季獲利優於預期，股價上漲3.9%；Uber宣布裁員約10%，股價漲1.6%。