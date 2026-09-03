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美商務部長：擬加徵半導體關稅 在美生產可豁免

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國商務部盧特尼克（Howard Lutnick）今天表示，川普政府正制定對半導體加徵新關稅的計畫，若企業在美國生產，則可豁免關稅。

盧特尼克接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box訪問時指出，所有主要晶片製造商都已知道美方正研議這些新關稅。若企業承諾在美國生產產品，就能避免這些關稅。

他提及：「你們將看到的是，有針對性且經過審慎考量的關稅政策，基本上就是，如果你在這裡生產，就不用繳關稅。」

盧特尼克還說：「但如果你不在這裡生產，就得準備支付進入全球最大市場的代價。」

關稅 半導體 美國商務部 盧特尼克

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