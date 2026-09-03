聽新聞
0:00 / 0:00
美商務部長：擬加徵半導體關稅 在美生產可豁免
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天表示，川普政府正制定對半導體加徵新關稅的計畫，若企業在美國生產，則可豁免關稅。
盧特尼克接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box訪問時指出，所有主要晶片製造商都已知道美方正研議這些新關稅。若企業承諾在美國生產產品，就能避免這些關稅。
他提及：「你們將看到的是，有針對性且經過審慎考量的關稅政策，基本上就是，如果你在這裡生產，就不用繳關稅。」
盧特尼克還說：「但如果你不在這裡生產，就得準備支付進入全球最大市場的代價。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。