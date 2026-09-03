G20會後 日央行總裁暗示升息

日本銀行（央行）總裁植田和男暗示本月稍晚舉行政策會議時可能會升息，表示官員在決策時將把物價上漲的風險納入考量。

金融時報報導，日本首相高市早苗積極甚至急促的施政風格，金融市場已亮警訊。日本十年期公債遭拋售殖利率一日升至百分之三、創卅年新高，反映投資人擔心高市大舉支出刺激經濟，恐加重日本債務與財政負擔。

植田和男在美國北卡州出席廿國集團（Ｇ20）財經首長會議後對記者表示，「從依循風險管理方式制定政策的角度來看，隨著基礎通膨率接近百分之二，我們認為在政策執行上，必須比以往更加關注物價上行風險。」日銀預定九月十七日至十八日開會。