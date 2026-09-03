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中方異議 G20未發表聯合公報

聯合報／ 國際中心、記者廖士鋒／綜合報導
美國財政部長貝森特（中）一日在北卡州艾許維爾舉行的G20財長會議發言，會議聚焦主權債務議題。美聯社
美國財政部長貝森特（中）一日在北卡州艾許維爾舉行的G20財長會議發言，會議聚焦主權債務議題。美聯社

美國財政部長貝森特一日表示，廿國集團（G20）財經首長會議中，除中國以外十九個成員都認同，非市場經濟體持續輸出大量廉價商品已造成全球經濟失衡，必須設法處理。不過，中方反對相關表述，Ｇ20最終未能就聯合公報達成共識，凸顯美中貿易政策分歧。

貝森特在北卡州艾許維爾兩天的Ｇ20會議結束後表示：「我們認為，非市場經濟體不斷輸出廉價出口產品，是不可持續的。」

貝森特指出：「擁有全球最大且不可持續的經常帳盈餘國家中華人民共和國，就是持反對意見的國家。」由於中國不同意部分內容，美國最後改以主席聲明取代聯合公報。大陸外交部則指出，對會議未能發表公報「深表遺憾」。

美國還試圖拉攏盟友加強對伊朗的經濟壓力。貝森特表示，美國提出的制裁與孤立措施獲得廣泛支持，歐盟、英國及阿聯準備參與。

然而，川普政府的貿易政策正面臨盟友反彈。德國副總理兼財長克林拜耳批評，美國發起的關稅戰，包括與加拿大的貿易爭端，破壞彼此信任，最終可能讓各方都受到傷害。

美國指責中國造成貿易失衡。貝森特表示，他早在美國總統川普第二任期開始時就曾警告其他國家，美國提高關稅後，中國商品可能轉而大量湧入其他市場，如今相關情況已發生，各國應重新檢視貿易政策，保護本國就業與製造業。

大陸央行行長潘功勝表示「從不刻意追求貿易順差」，他在會上指出，貿易保護主義上升、國家安全問題泛化、政策環境不可預期是近年來全球失衡問題加劇的重要原因。他強調解決全球失衡「需要各國推動自身結構性改革」。

中方 G20 貝森特 美中貿易 貿易順差 出口

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