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蘋果新CEO年薪逾18億元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

蘋果新上任的執行長特納斯（John Ternus），在2027會計年度的薪酬方案價值約為5,800萬美元（新台幣約18.4億元），而庫克轉任執行董事長後，薪酬約4,700萬美元（新台幣約14.9億元）。

蘋果1日向美國證管會（SEC）提交文件，指出特納斯的基本年薪為300萬美元，並將在明年獲得一筆目標價值5,500萬美元的股票獎勵。

現年51歲的特納斯在2026會計年度（至明年9月）將獲得按比率計算的限制型股票單位，價值約250萬美元。他所獲股票獎勵中的75%，將依蘋果相對於標普500指數其他公司的表現來決定；另外25%則與以時間為基礎的股票單位掛鉤，這些股票將每半年分批授予。

庫克轉任執行董事長後，基本年薪將從300萬美元降至200萬美元，而他2027年的股票獎勵目標價值為4,500萬美元。他的薪酬與公司績效的連動程度也將降低，其中僅50%與蘋果相較於標普500的表現掛鉤。他2025年度總薪酬為7,430萬美元。

蘋果從未公開特納斯先前擔任硬體工程資深副總裁時的薪酬，但這一管理階層的高階主管，通常包括股票、薪資及獎金在內，每年總薪酬通常約2,500萬美元。

蘋果 年薪 特納斯

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