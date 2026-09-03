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波克夏亞伯 看好AI大機遇

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

波克夏執行長亞伯2日接受媒體訪問，談到他執掌的波克夏對Google母公司Alphabet的大規模投資，並稱這家科技巨頭為人工智慧（AI）界的「重要參與者」，在此新興科技領域具有強勢地位。他也認為人工智慧（AI）資料中心的建設將為波克夏這家多元化企業集團帶來重大機遇。

亞伯在「Becky Quick」節目上表示，波克夏很清楚了解AI正獲得其投資組合企業所用，以及Google在此新興科技領域具有強勢地位。正因如此促成他和巴菲特三個月前追加投資Alphabet，「我們都在見證並感受到」AI的影響。

他還說，波克夏的能源事業也有望受益於AI的發展，這反映在營運資料中心所需的電力不斷增加，這對波克夏絕對是個重大機遇。

波克夏15個月前以低於市價6.5%的價格，買進100億美元的Alphabet股票，今年第2季又加碼，使Alphabet成為波克夏投資組合中第三大持股，這也是波克夏該季最大筆加碼。

據波克夏最新申報資料，該公司擁有約1.06億股的Alphabet A股和C股，目前市值約366億美元。

波克夏 Alphabet Google

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