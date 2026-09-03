聽新聞
0:00 / 0:00

諾基亞重返歐洲藍籌股指數 福斯遭剔除

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）本月將重新納入歐洲藍籌股指數Euro STOXX 50，福斯汽車（VW）將遭剔除。這項調整反映諾基亞從電信設備轉向、聚焦於人工智慧（AI）基礎設施業務的策略奏效，也凸顯歐洲汽車業的困境。

指數編製商Stoxx 1日宣布，諾基亞將於9月21日開盤前重新納入歐股Euro STOXX 50指數，該公司此前一年遭到剔除。

隨著OpenAI、Meta和字母等科技大廠競相興建資料中心，諾基亞也搭上熱潮，股價過去一年來上漲超過一倍，今年累計上漲約90%，6月更一度觸及近18年來最高點。

投資人看好該公司積極布局AI與雲端基礎設施，也逐漸接受其新定位：一家AI基礎設施業者。諾基亞銷售的設備和軟體，就如同AI領域的物流與配送系統，包含連接伺服器的交換器，以及在伺服器之間導引資料流量的路由器。

諾基亞旗下傳統行動通訊業務的營收，仍占整體營收一半以上，但持續下滑。在前執行長倫德馬克帶領下，該公司去年2月以23億美元收購專攻光纖網路的英飛朗，進一步涉足雲端服務、資料中心和光纖網路等較新技術。

研調機構Omdia研究總監雷德帕斯指出，諾基亞在北美光纖網路市場的市占率，從2024年的6.3%提高至2025年的27.3%，僅次於Ciena，後者以50.1%的市占率居冠。

現任執行長霍塔德去年上任後，進一步擴大AI基礎設施業務。去年10月，輝達（Nvidia）斥資10億美元取得諾基亞2.9%股權，作為雙方產品合作協議的一環，為諾基亞轉型增添助力。

在此同時，福斯汽車遭到Euro STOXX 50指數剔除，反映其股價過去一年的疲弱表現。福斯不僅面臨陸廠的激烈競爭，削減成本方面也不順遂，轉型電動車所需高昂支出也構成壓力，股價今年來已下跌近27%。

Euro STOXX 50指數調整後，法國公用事業公司Engie也將於21日納入，荷蘭資訊服務公司Wolters Kluwer則將遭剔除。Engie股價過去一年累計上漲近40%，Wolters Kluwer股價則走低。

諾基亞 歐洲 指數 福斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI擴建潮帶旺電力散熱設備 亞洲供應商迎商機

陸PCB巨頭生益砸百億擴產

戴爾財報／AI伺服器需求超旺！全年營收大幅上調250億美元 盤後狂飆8%

佳必琪獲挪威主權基金投資

相關新聞

美財長：荷莫茲將被輸油管取代 淡化波灣能源運輸水道重要性

美國財政部長貝森特淡化了荷莫茲海峽的重要性。他認為，這條由伊朗控制、對波斯灣能源運輸至關重要的水道，很快就會被輸油管道取代。此外，貝森特還說，本次G20財長會議後未能發表聯合公報，是因為中國在貿易順差問題上持異議。

中方異議 G20未發表聯合公報

美國財政部長貝森特一日表示，廿國集團（Ｇ20）財經首長會議中，除中國以外十九個成員都認同，非市場經濟體持續輸出大量廉價商品已造成全球經濟失衡，必須設法處理。不過，中方反對相關表述，Ｇ20最終未能就聯合公報達成共識，凸顯美中貿易政策分歧。

Google喊與台灣強化合作 首席技術長強調全球算力需求無上限

Google首席技術長暨AI基礎設施資深副總瓦赫達特（Amin Vahdat）昨（2）日表示，全球算力需求走向無上限，強調Google將與台灣強化合作，高喊：「我們必須與台灣半導體及封裝測試供應鏈進行根本性的合作變革！」。

G20財長及央行總裁會議落幕 重點一次看

G20輪值主席國美國本週積極推動對伊朗制裁及縮減貿易失衡。因中國反對批評其出口戰略等表述，G20未能發表聯合公報。華府則...

美國最長天期公債的殖利率重返高點 觸及「貝森特防線」

美國最長天期公債的殖利率，已反彈回到財政部長貝森特上月宣布擴大債券回購計畫前的水準，觸及貝森特防線。

日企年金基金 回頭買日債

摩根大通資產管理日本分公司的調查發現，由於日本本國債券殖利率攀高，愈來愈多日本企業的年金基金，把錢轉回投資本國債市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。