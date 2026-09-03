聽新聞
0:00 / 0:00

日企年金基金 回頭買日債

經濟日報／ 編譯黃淑玲易起宇／綜合外電

摩根大通資產管理日本分公司的調查發現，由於日本本國債券殖利率攀高，愈來愈多日本企業的年金基金，把錢轉回投資本國債市。

這份4到6月進行的調查顯示，準備增加國內債券投資部位的日企退休基金操盤手，比要減持的多出8.6個百分點，差距是2008年以來最大，代表經理人投資本國債券意願非常強烈。

此外，因為要側重債券投資，有高達62%的退休金基金說他們正在更換經理人，或是找擅長債券投資的經理人加入團隊。

日本企業提供給員工退休金的「確定給付型企業年金」，事先訂定了給付金額，所以相關基金在管理資產時，會以達成預定報酬率為主。報酬率各家不同，但通常都介於2%至3%。

日本10年期公債殖利率1日曾短暫觸及30年來最高點3%，以此水準，年金基金不必投資股票或其他風險較高資產，光是買10年期公債就能達到基金設定的報酬率，日債吸引力因而大增。2025會計年度則是已經看到年金基金增持了殖利率高於日本政府公債的一些公司債產品。

日債 基金 年金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

債券投資進入主動選債黃金期 較高評等投資級債受寵

日公債殖利率30年最高 全球債市爆拋售潮

30年首見！日本10年期公債殖利率觸及3% 傳美國財長施壓升息

公債殖利率飆升 政府借貸成本再升高 加大政策制定者壓力

相關新聞

美財長：荷莫茲將被輸油管取代 淡化波灣能源運輸水道重要性

美國財政部長貝森特淡化了荷莫茲海峽的重要性。他認為，這條由伊朗控制、對波斯灣能源運輸至關重要的水道，很快就會被輸油管道取代。此外，貝森特還說，本次G20財長會議後未能發表聯合公報，是因為中國在貿易順差問題上持異議。

中方異議 G20未發表聯合公報

美國財政部長貝森特一日表示，廿國集團（Ｇ20）財經首長會議中，除中國以外十九個成員都認同，非市場經濟體持續輸出大量廉價商品已造成全球經濟失衡，必須設法處理。不過，中方反對相關表述，Ｇ20最終未能就聯合公報達成共識，凸顯美中貿易政策分歧。

Google喊與台灣強化合作 首席技術長強調全球算力需求無上限

Google首席技術長暨AI基礎設施資深副總瓦赫達特（Amin Vahdat）昨（2）日表示，全球算力需求走向無上限，強調Google將與台灣強化合作，高喊：「我們必須與台灣半導體及封裝測試供應鏈進行根本性的合作變革！」。

G20財長及央行總裁會議落幕 重點一次看

G20輪值主席國美國本週積極推動對伊朗制裁及縮減貿易失衡。因中國反對批評其出口戰略等表述，G20未能發表聯合公報。華府則...

美國最長天期公債的殖利率重返高點 觸及「貝森特防線」

美國最長天期公債的殖利率，已反彈回到財政部長貝森特上月宣布擴大債券回購計畫前的水準，觸及貝森特防線。

日企年金基金 回頭買日債

摩根大通資產管理日本分公司的調查發現，由於日本本國債券殖利率攀高，愈來愈多日本企業的年金基金，把錢轉回投資本國債市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。