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美國最長天期公債的殖利率重返高點 觸及「貝森特防線」
美國最長天期公債的殖利率，已反彈回到財政部長貝森特上月宣布擴大債券回購計畫前的水準，觸及貝森特防線。
美國30年期公債殖利率2日一度來到5.294%，已高於貝森特8月19日宣布措施前的水準。10年期公債殖利率則比當時高逾10個基點，來到4.816%，是2025年1月以來最高。
市場訊號很明確：單次非例行性的債券買回操作調整，安撫不了憂心通貨膨脹與政府負債的投資人。
美國銀行美國利率策略主管卡巴納說，「利率市場守不住像樣的跌幅」，投資人要求更高補償，才願意持有長天期公債。
彭博策略師費根表示，債券買回不能取代結構性壓低殖利率的努力。已開發市場正進入實質利率較高的環境，主要是名目經濟成長轉強、中性利率上升、AI相關投資大增，以及民間擴大發債與公債競逐資金。買回操作面臨強勁逆風。
但這不代表貝森特的努力毫無效果。擴大買回要到9月9日才啟動，最終規模還是未知數。財政部只說至少增加一倍，沒公布具體金額。市場指標顯示，如果財政部沒干預，美國長期借貸成本可能比現在更高。
貝森特淡化殖利率近期走勢。他稱先前措施是為了引導失序市場回歸正軌，還說「我不覺得有問題，市場就是市場」。但殖利率上升，凸顯他面臨的難題。他先前誇口，財政部有「大型工具箱」可控制殖利率。
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