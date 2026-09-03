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戴爾釋利多二度上調年度財測 法人看好鴻海、緯創等受惠

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
受惠AI伺服器需求激增，戴爾上季營收優於預期，未出貨訂單季增85％，並且二度上調年度財測。路透
受惠AI伺服器需求激增，戴爾上季營收優於預期，未出貨訂單季增85％，並且二度上調年度財測。路透

受惠AI伺服器需求激增，戴爾上季營收優於預期，未出貨訂單季增85％，並且二度上調年度財測。法人看好，戴爾AI伺服器業務衝鋒，鴻海（2317）、緯創（3231）及仁寶（2324）等協力廠出貨跟著旺。

戴爾股價美股2日早盤大漲8%，並帶動慧與科技（HPE）和美超微（Super Micro）等同業股價走揚。

戴爾1日公布，在截至7月底止的年度第2季（上季）營收年增58%、達470億美元，經調整後每股純益7.04美元，都高於分析師預估。其中，AI優化伺服器營收年增100%、達164億美元，AI伺服器接單額609億美元，累計未出貨訂單增至950億美元。

戴爾預期，本季營收達490億美元，經調整後每股純益6.5美元，並且上調年度財測，預期全年度營收將達1,920億美元，年增三倍，其中，AI伺服器銷售將增長200%、達740億美元，都高於市場預估。戴爾看好，2030年時，AI將占資料中心需求75%，屆時運算部署商機將達1兆美元。

戴爾上季傳統伺服器與網路事業營收也在企業客戶需求強勁帶動下，年成長122%、達105.3億美元；儲存營收年增26%、達48.5億美元，都優於預期。戴爾也受惠於儲存系統銷售獲利能力提高，顯示先前精簡產品陣容、強化產品功能的效益顯現。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）表示，「過去12個月來，我們已取得超過1,300億美元的AI伺服器訂單」，「僅在過去兩季，我們從傳統伺服器與網路設備所創造的營收，就幾乎相當於公司歷史上任何一個完整年度的營收」。

此外，涵蓋PC的客戶解決方案事業群，上季營收增加20%、達150.3億美元。目前整體PC出貨量正在下降，銷售額卻在上升，主要原因是產品價格提高，戴爾也持續把新增的記憶體成本轉嫁給消費者，維持自身的獲利能力。

戴爾 美超微 緯創 鴻海

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