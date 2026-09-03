黃仁勳挺AI基建 促G20加速推動

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳呼籲G20各國加速採用人工智慧（AI），透過擴建資料中心等基礎設施，支持新興科技發展，並將AI轉化為推動經濟成長與提升生產力的力量。

黃仁勳2日在美國北卡羅來納州教堂山舉行的G20科技大會上，與美國商務部長盧特尼克進行爐邊談話。他表示，「每一個國家都需要打造基礎建設，以便支持本土經濟」，並形容AI如同水電等公用事業，是極佳的平衡器，可讓不同規模與發展程度的經濟體取得新的成長工具。

黃仁勳強調，一個國家面對AI浪潮時，「最糟糕的結果」就是「被拋在後頭」。他警告，如果社會大眾及政策制定者任由對AI的恐懼主導討論，可能使國家錯失採用新技術及推動經濟發展的機會。

他表示，各界對AI的討論必須維持平衡，在正視安全及社會風險的同時，也應關注AI提升生產力、推動創新及增進繁榮的潛力。

針對AI監管，黃仁勳呼籲G20成員避免根據理論或假設性危害制定規範，監管政策應聚焦AI已造成的具體、現實問題。

G20官員本周齊聚北卡羅來納州之際，美國社會對興建資料中心的反對聲浪持續升高，資料中心所需的電力、土地及其他資源，也逐漸成為11月期中選舉的議題。

另一方面，AI模型傳出突破安全測試環境並發動網路攻擊，使全球要求強化AI安全監管的呼聲升溫。