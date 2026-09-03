馬斯克G20峰會上示警人工智慧瓶頸…電力危機

馬斯克2日在G20峰會上，除了預測AI及機器人將大幅提升生產力外，同時對AI發展將面臨的能源瓶頸發出警告，並宣稱一場相當嚴重的電力危機即將來臨。

目前電力的重要性已初見端倪，由於SpaceX透過自建發電廠，成功解決電力供應的問題，因此還有餘裕能夠向Google及Anthropic等多家公司出租算力。

馬斯克指出，AI有望令全球經濟規模增加20%至30%，相當於每年新增價值約20兆至30兆美元的產出能力。然而，在爆發性成長的背後，也帶來了不小的隱患，那就是AI行業正面臨嚴重的電力供應缺口。

馬斯克預估，2027年生產的AI晶片中，可能就有對應至少15GW的算力因為無法獲得足夠電力支持，而無法被啟用。原因在於AI晶片產量正以每年約40%至50%的速度增長，而發電、輸電及並網基礎設施的擴張速度遠遠跟不上。

從調查數據來看，目前中國以外的可用電力每年僅增長約10%至20%，兩者間的成長速度嚴重失衡。

馬斯克還透露，Google及Anthropic等多家公司正在向 SpaceX租賃算力，因為SpaceX有自建小型發電廠，無須擔心AI晶片的電量供給是否充足。此前馬斯克還表態，SpaceX未來計劃自行生產燃氣輪機葉片和導向葉片，足以見其對發電設施的重視程度。

除SpaceX外，AI龍頭輝達似乎也愈來愈重視電力供給問題，上個月初便傳出輝達將投資最高30億美元，入股德州Stargate資料中心園區背後的開發商Lancium。