馬斯克預言：人形機器人上工 10年10億台

特斯拉及SpaceX執行長馬斯克表示，人工智慧（AI）是帶動繁盛的工具，他並預言，未來十年將有10億台運作中的人形機器人，生產效率可達人類的五倍。

馬斯克在20國集團（G20）財金首長會的創新高峰會發表視訊談話，他在簡短訪談中，釋出對人形機器人的樂觀發言，激勵昨（2）日台股相關機器人供應鏈亞光（3019）、盟立（2464）等應聲漲停慶祝。

不過，他警告，AI資料中心與未來大量機器人都需要龐大能源，全球正面臨一場「電力危機」，發電能力將成為AI發展的重要瓶頸。

馬斯克表示，人形機器人的實用性將隨AI軟體、晶片算力和機械靈巧性三項指標的指數級提升而爆發，他相信AI是帶動繁盛的工具，若獲完全採用，可望提高全球經濟產值20%-30%，相當於每年20兆-30兆美元，包含AI訓練的人形機器人等實體AI，最終將擴增全球經濟規模十倍。

盟立已開始供貨特斯拉最新人形機器人Optimus 3關鍵的諧波減速機與關節模組，並且在客戶端「非紅供應鏈」的要求下，盟立偕科達利及盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司，加速今年下半年量產出貨機器人關鍵元件，以滿足人形機器人的量產需求。

根據盟立及科達公告，科達利、盟立及盟英合資約16.67億元成立「科盟（泰國）」新公司，持股比率分別為科達利占51%、盟立39%、盟英10%。科盟（泰國）將設立於泰羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，很快就能投入量產。

市場也點名亞光也是Optimus 3重要供應鏈。亞光積極布局人形機器人視覺感測市場，打造「機器人之眼」。亞光董事長賴以仁日前表示，人形機器人主要客戶包括日本、歐洲、美國及中國大陸等，隨機器人一代一代精進改良中，目前仍在少量送樣階段。賴以仁分析，「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」