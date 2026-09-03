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美能源部長：委內瑞拉石油產量將突破每日200萬桶

中央社／ 卡拉卡斯2日綜合外電報導

美國能源部長萊特（Chris Wright）今天表示，委內瑞拉石油產量在這個十年結束前將突破每日200萬桶。

法新社報導，根據萊特在接受美國財經媒體CNBC專訪時引用的數據，這一產量水準是美軍1月生擒時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）時的兩倍以上。

萊特說：「起初，我們的日產量略低於100萬桶，如今已超過120萬桶。」

他告訴CNBC：「到這個十年結束前，委內瑞拉的產量將超過每日200萬桶，意思是委內瑞拉石油產量將大幅成長。」

萊特是在今天稍晚相關協議簽署前發表上述談話，其中包括一份賦予美國控制委內瑞拉約1/5石油儲量的協議。

同日，美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）宣布，將透過與委內瑞拉國家石油公司的合資企業，對委國投資70億美元，使產量在5年內提升至兩倍以上。

不過，包括埃克森美孚公司（ExxonMobil）及康菲石油公司（ConocoPhillips）等其他美國企業，在2007年相關投資案遭委內瑞拉徵收後，至今尚未宣布新的投資計畫。

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