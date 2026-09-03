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空前投資潮！PwC報告：至2050年 全國資料中心支出上看50兆美元

經濟日報／ 記者胡順惠、編譯葉亭均／綜合報導

四大會計師事務所之一的PwC昨（2）日發布《全球資料中心展望2026-2050》指出，至2050年全球資料中心累計的資本支出上看50兆美元，是一場人類歷史上空前的投資熱潮。

報告指出，市場普遍低估資料中心後續設備更新與升級所需投入的成本，平均而言，每投入1美元建設資料中心，未來可能需要額外投入約12美元於ICT設備採購與汰換，換言之，ICT設備將成投資主戰場，是主導未來市場規模的關鍵力量。

PwC這份報告是與牛津經濟研究院共同發布，涵蓋美洲、亞太、歐洲、中東及非洲等46個國家與地區。

PwC預測，以年度計算，全球資料中心支出將從2026年的約8,000億美元，2030年成長至1.1兆美元，並在2050年擴張至1.8兆美元。其中，中國大陸與印度將推動最大部分的新增需求。

報告指出，未來資料中心投資能否落地主要取決於五大關鍵因素，包括電力供應、低延遲與連接能力、安全性與可信任環境、GPU供應與產業生態系，以及政策穩定性與社會共識，又以電力最為關鍵。

報告提到，台灣方面，以2026年至2050年累計資料中心投資額占GDP比重來看約0.89%，全球排名第21，在亞太低於香港、新加坡、馬來西亞及澳洲，但高於南韓、日本及中國大陸。

資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，全球資料中心投資的核心問題並非缺乏資金或需求，而是哪些國家與企業能率先掌握關鍵資源與投資機會。未來勝出的參與者，將是能掌握晶片更新周期、電力與基礎設施優勢，並在全球化與主權化發展路徑間做出清楚策略選擇的企業。

亞太 中東 資本支出

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