Google供應鏈基礎架構資深總監：DRAM供應相當緊張

Google供應鏈基礎架構資深總監Nikhil Cherian出席SEMICON Taiwan記憶體高峰論壇時指出，DRAM供給相當緊張，Google已開始拆解退役伺服器，回收仍可使用的DDR4。

業界解讀，Google此言，透露整體DRAM供給缺口非同小可，連非主流的DDR4都必須拿來用，台廠南亞科（2408）、華邦（2344）等目前主力產品都是DDR4，後市營運持續走強可期。

Nikhil Cherian指出，因應DRAM供應嚴重不足，Google開始拆解退役伺服器，回收仍可使用的DDR4，並設計特殊硬體介面轉接器，讓舊世代記憶體重新整合至新一代AI伺服器，但仍無法滿足需求，盼記憶體業者加快擴產。

業界認為，全球大型雲端服務供應商（CSP）為確保昂貴的GPU、ASIC晶片維持高效運算，採購考量已由價格轉向能否取得足夠供給，主要原因在於AI模型朝混合專家模型（MoE）、代理式AI及長上下文演進，KV Cache容量同步擴大，記憶體已成為AI系統主要瓶頸，也讓原先面臨世代交替的DDR4延長產品生命周期。

南亞科成為這波DRAM漲價循環主要受惠者。該公司昨日公布8月營收446.90億元，月增1.8%、年增560.85%，連續九個月改寫歷史新高；前八月營收2,201.93億元，年增638.19%，營運成長動能強勁。

華邦同樣受益於利基型記憶體缺貨效益，法人估計，今年第3季利基型DRAM及SLC NAND晶片仍供不應求，價格單季漲幅上看約50%，NOR Flash也可望季漲約30%，有利營收與獲利同步增溫。