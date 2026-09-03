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G20財長會議 表現不及格

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

全球公債賣壓2日盤中未止，乍看為美伊衝突再起推升油價，從而加劇市場對通膨與利率前景的憂慮，但專家指出，真正肇因在於投資人對財政信心減弱，並且對剛閉幕的G20財長會打了不及格分數。

綜合巴隆（Barron's）、路透等媒體的分析，通膨只是當前債市苦痛的一小塊因素，債市承壓的真正因素在於市場對各國財政的信心減弱，認為公債風險升高。同時，對價格較敏感的民間投資人漸成美國公債的買盤主力，再加上美國資產負債表強健的大型企業正在發債，以支應人工智慧（AI）雄心，自然瓜分掉買盤。

另一個近因則是市場對G20財金首長會感到失望。儘管輪值主席國美國財長貝森特表示，G20財金首長會針對貿易失衡、人工智慧（AI）及主權債務等議題的討論富有成效，但貝森特的主張卻是透過經濟成長償還債務，並未針對伊朗戰爭造成的通膨因素、以及暴增的美國債務，提出實際的緩解措施。

而且，許多場內的爭論，包括中國大陸反對聯合公報批評其出口策略致使公報流產，北京當局也反對主席聲明提到的荷莫茲海峽議題，還有針對安大略湖更名、俄羅斯財長是否加入合影等爭議，都引發投資人擔心。

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