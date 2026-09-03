聽新聞
0:00 / 0:00

雪佛龍擬未來5年投資70億美元 提高委國產油量逾一倍

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）公司計畫未來五年投資70億美元，把在委內瑞拉的產油量提高一倍多。美聯社
美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）公司計畫未來五年投資70億美元，把在委內瑞拉的產油量提高一倍多。美聯社

美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）公司計畫未來五年投資70億美元，把在委內瑞拉的產油量提高一倍多，成為目前為止響應川普政府號召規模最大的委國投資案。

雪佛龍2日宣布，已贏得委內瑞拉兩處大型油田開發權。「卡拉沃沃1號」和「卡拉沃沃-2-南-A號」油田位於奧里諾科重油帶，鄰近雪佛龍握有49%股權「Petroindependencia」合資計畫的所在地。

雪佛龍執行長渥斯說：「在委國地質最佳地區，我們將鞏固強大的優勢。此地蘊藏了數十億桶資源。」

這是美國1月生擒委內瑞拉前總統馬杜洛以來，主要石油公司承諾在委國最大的投資案。委國擁有全球最大石油蘊藏，但多年來因管理不善、貪腐和制裁，化石燃料產業已江河日下。美國政府本周談妥取得私人企業「北美藍色能源夥伴公司」（NABEP）35%股權；NABEP已取得委內瑞拉17處油田的百年特許經營權。

渥斯受訪時對美國投資NABEP不予置評，但表示欣賞川普政府致力於對兩國都有利的「商業解決方案」。他說：「政府明白，委內瑞拉的能源資源，可作為促進美國能源安全與委國經濟復甦的引擎。」他表示，這項投資協議附有保障雪佛龍權益的條款，但未透露細節。

在此之前，一直是美國小型私人公司領頭與委國談石油交易，進展緩慢，畢竟欠缺雪佛龍那種雄厚的財力可進行大規模探勘，並購置提高產量所需的設備。

雪佛龍預估，到2031年，委內瑞拉每日石油產出可達60萬桶左右，是目前水準的兩倍多。根據該公司發布的新聞稿，委國的資源開採潛力將持續「數十年」，總成本估計可能低於每桶20美元。從布蘭特原油今年均價接近每桶87美元推算，潛在利潤很高。

2000年代中期，石油同業埃克森、康菲不滿資產遭委內瑞拉收歸國有，陸續撤離。但雪佛龍選擇留下，並與委國政府議定准許繼續鑽油的安排。通常雪佛龍把在委國生產的原油出口到美國墨西哥灣沿岸的煉油廠，再製成汽油、柴油、飛機燃料等油品。

委國 石油 馬杜洛 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普奪委國石油 新秩序的現實算計

期貨商論壇／原油期 靈活布局

美封堵奏效 伊7周無法出口原油 收入來源遭截

油價再噴！柴油裂解價差仍是戰前3倍 台塑化創1個月新高

相關新聞

美財長：荷莫茲將被輸油管取代 淡化波灣能源運輸水道重要性

美國財政部長貝森特淡化了荷莫茲海峽的重要性。他認為，這條由伊朗控制、對波斯灣能源運輸至關重要的水道，很快就會被輸油管道取代。此外，貝森特還說，本次G20財長會議後未能發表聯合公報，是因為中國在貿易順差問題上持異議。

中方異議 G20未發表聯合公報

美國財政部長貝森特一日表示，廿國集團（Ｇ20）財經首長會議中，除中國以外十九個成員都認同，非市場經濟體持續輸出大量廉價商品已造成全球經濟失衡，必須設法處理。不過，中方反對相關表述，Ｇ20最終未能就聯合公報達成共識，凸顯美中貿易政策分歧。

Google喊與台灣強化合作 首席技術長強調全球算力需求無上限

Google首席技術長暨AI基礎設施資深副總瓦赫達特（Amin Vahdat）昨（2）日表示，全球算力需求走向無上限，強調Google將與台灣強化合作，高喊：「我們必須與台灣半導體及封裝測試供應鏈進行根本性的合作變革！」。

G20財長及央行總裁會議落幕 重點一次看

G20輪值主席國美國本週積極推動對伊朗制裁及縮減貿易失衡。因中國反對批評其出口戰略等表述，G20未能發表聯合公報。華府則...

美國最長天期公債的殖利率重返高點 觸及「貝森特防線」

美國最長天期公債的殖利率，已反彈回到財政部長貝森特上月宣布擴大債券回購計畫前的水準，觸及貝森特防線。

日企年金基金 回頭買日債

摩根大通資產管理日本分公司的調查發現，由於日本本國債券殖利率攀高，愈來愈多日本企業的年金基金，把錢轉回投資本國債市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。