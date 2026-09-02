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埃及債務高 債息幣值物價三重夾擊經濟更為頭痛

中央社／ 開羅2日專電

埃及公共債務規模龐大，長期被視為經濟最大弱點之一。但從國際貨幣基金公布的債務占國內生產毛額（GDP）比率來看，埃及卻非全球負債最嚴重國家；專家認為：「債務利息支出沉重、貨幣頻繁貶值、物價居高不下的低成長循環」才是問題癥結點。

埃及媒體「麥斯拉維」（Masrawy）8月底引述國際貨幣基金（IMF）截至今年4月資料指出，埃及政府債務約占GDP的87%，全球排名第27。日本以204.4%居首；新加坡171.9%居次；蘇丹以169.1%居第3；巴林以152.4%列第4。西方大國中的美國約125.8%、法國118.4%、英國103.6%。

報導另說，相較其他中東、北非地區的阿拉伯國家，突尼斯約84.9%、約旦81.8%、摩洛哥約65.8%、阿爾及利亞59.2%；而部分海灣產油國的負債率則明顯較低：科威特為22.3%，阿聯為31.4%，沙烏地阿拉伯為32.1%，阿曼王國為32.7%，卡達為43.3%。

曾任職於歐洲某銀行埃及辦事處的金融顧問胡珊（Hossam）告訴中央社記者，單純以「債務占GDP比率」來分析，埃及並非全球債務最危險的國家；但埃及更大的困境在於，個人均所得相對較低、外匯收入有限、貨幣曾大幅貶值且變動多，卻背負GDP占比極大的政府債務，同時還必須支付龐大的利息和償還外債。

換言之，埃及雖然並非全世界最會借錢的國家，但埃及既缺乏如海灣地區產油國擁有龐大的能源收入，也非似日本、新加坡等高所得國家擁有高融資能力。因此，以同樣的87%高債務比來看，對埃及經濟造成的壓力，可能遠高於其他部分高所得國家。

此外，胡珊還提及，埃及政府目前最大的財政壓力之一是債務利息，而非債務總額。埃及中央銀行現行隔夜存款利率為19%、貸款利率20%，仍處高位，這代表埃及政府為籌措資金所付出的成本極高。

擔任埃及一家建築設計師事務所負責人的阿里（Ali）則向中央社表示，埃及今天的債務危機具有長期歷史背景，且埃及的主要外匯收入皆深受國際局勢變動而影響，如觀光、蘇伊士運河收入、僑民匯款、及外國投資。

阿里進一步解釋，2011年埃及爆發阿拉伯之春（Arab Spring）革命後，政治與社會局勢動盪，以觀光、僑匯和外國投資為主的外匯收入一一受到重創，政府財政赤字逐漸擴大。2013年政治局勢逐漸穩定後，政府又開始大力推動道路、橋梁、能源、港口及新行政首都等大型基礎建設，加速累積龐大建設資金需求背後的債務負擔。

埃及政府2016年接受IMF的120億美元貸款計畫，並讓埃鎊大幅貶值後，外債占比即開始明顯增加。接著2020年爆發的COVID-19疫情讓埃及觀光業慘淡數年；2022年的俄烏戰爭進一步推高埃及進口糧食與能源價格，且外資又撤出埃及債券市場；2023年加薩戰爭及紅海航運危機，更讓蘇伊士運河通行費收入及觀光業面臨新壓力。

埃鎊過去數年受幣值大幅貶值影響，使得大量的進口食品、藥品、汽車、電子產品及工業原料價格上漲；政府又同時依照IMF改革要求逐步削減燃料和電力等補貼，使得上調的能源價格又透過運輸與生產成本轉嫁到其他商品，節節升高的物價使得埃及民眾的生活痛苦指數也不斷增加。

埃及「金字塔報」」（Al Ahram）8月一篇報導曾指出，IMF預期埃及公共債務未來可逐步下降，預計到2030/31年度可降至70.8%。

阿里認為，真正的考驗不只是能否把87%降到70%，而是能否在降低債務的同時仍能維持經濟成長，讓民眾實質所得成長速度重新超過物價。否則埃及仍可能長期陷入「債務下降有限、利息支出沉重、貨幣頻繁貶值、物價居高不下」的低成長循環。

阿里說：「對人口超過1億的埃及來說，這才是比全球債務排名更迫切的經濟挑戰。」

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