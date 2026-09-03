美財長：荷莫茲將被輸油管取代 淡化波灣能源運輸水道重要性

美國財政部長貝森特淡化了荷莫茲海峽的重要性。他認為，這條由伊朗控制、對波斯灣能源運輸至關重要的水道，很快就會被輸油管道取代。此外，貝森特還說，本次G20財長會議後未能發表聯合公報，是因為中國在貿易順差問題上持異議。

G20財長會8月31日至9月1日在北卡召開，貝森特1日與前川普經濟顧問庫德洛對談時表示，荷莫茲海峽「將在兩年內被繞開」，「兩年內，這個海峽將變成一片毫無價值的水域」。

路透報導，美國近期的海上封鎖，已導致伊朗史上首次連續七周無法從荷莫茲海峽出口大量原油，徹底阻止原油運往伊朗僅存的主要石油客戶中國，伊朗主要外匯收入來源之一遭到切斷。

美國當天對伊朗革命衛隊目標發動三天內第二輪空襲，報復伊朗企圖在荷莫茲海峽布設水雷，以及向美軍駐約旦基地發射飛彈。伊朗揚言嚴厲反擊。雙方衝突再度升高，布蘭特原油2日一度衝破97美元，西德州原油更一度站上每桶90美元大關，是7月下旬以來首見；歐洲天然氣價格一度觸及2023年1月以來最高。

這場會議的另一個重點是貿易失衡，貝森特鼓勵部分G20成員國仿效川普政府，以關稅等手段因應全球貿易失衡問題。聯合公報措辭也因貿易失衡問題而出現協商困難的情況。

美國財政部發布的G20主席聲明稱：「存在過度且持續對外順差的國家，應消除限制國內消費、並導致經濟成長過度依賴出口的扭曲因素。」還說「這些政策與做法對全球、區域及國內市場造成有害的外溢效應，並加深經濟依賴。」

這份聲明指出，中國對其中一些段落持異議，包括有關荷莫茲海峽船舶自由通行、成立工作小組以進一步研究及緩解貿易失衡、IMF監督這些失衡的權力，以及與債務重組相關的條款。

貝森特在記者會上表示，「持有全球最大、且不可持續經常帳順差的國家中華人民共和國，是持異議的一方」。他說，在川普第二任初期時便已警告其他國家，美國築起「關稅牆」將導致中國貨轉而湧入其他國家的市場。

貝森特說：「遺憾的是我說對了。全世界或許該認真檢討，該如何保護本國人民的工作與製造業基礎，避免產業外流。」