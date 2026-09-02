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非通膨顧慮所致…紐約Fed分析美債殖利率竄升：反映美國經濟強勁

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯。路透
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯。路透

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，最近美國公債殖利率竄升，大致反映經濟展望強勁和人工智慧（AI）投資需求旺盛，而不是通膨顧慮所致。

威廉斯接受CNBC訪問時表示，借貸成本升高反映的「其實是美國經濟強勁，以及大舉投資AI、資料中心和一般科技助長的強勁經濟展望」。

這位聯準會（Fed）官員提及，美國公債殖利率與中東衝突之間的關聯。他說，關稅和中東戰爭，是通膨仍高於Fed目標的兩大驅動因素，但他指出，通膨預期仍然穩定。他形容近來的通膨數據令人鼓舞，走勢指向通膨趨緩。

威廉斯還說，勞動市場仍然穩定且紮實。他並且對AI導致的長期經濟影響表示樂觀。他說，強勁的投資需求，正加重美債殖利率上升壓力。

這位紐約Fed總裁表示，他支持聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月按兵不動的決議，因為有必要蒐集更多資料，再作定奪。他表示，貨幣政策落實良好，美國財政部的債務管理做法，並不會讓Fed利率決策複雜化。

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