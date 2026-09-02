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日債殖利率急升好可怕？巴菲特接班人亞伯：對日本商社尚未構成挑戰

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
波克夏執行長亞伯表示，儘管日債殖利率飆高，但對波克夏持股的五大商社暫不構成挑戰。 路透
波克夏執行長亞伯表示，儘管日債殖利率飆高，但對波克夏持股的五大商社暫不構成挑戰。 路透

波克夏執行長亞伯（Greg Abel）表示，日本的債券殖利率儘管不斷上升，但尚未影響到波克夏持股的日本商社。

亞伯2日在CNBC的「Squawk Box」節目上表示，雖然日本10年期公債殖利率本周觸及30年來高點，引發市場關注，但情況仍是可控的，至少對日本的大型商社來說。

亞伯表示，「目前還沒有一家商社將此視為根本性挑戰。若進一步思考，會發現殖利率水準仍相對溫和」。亞伯並補充，雖然日本殖利率達到數十年高點，但和世界各國的債券殖利率相比，仍然相對偏低。

日本10年期公債殖利率雖已達數十年高點，但只有逾3%，而美國10年期公債殖利率觸及的近十年高點，高達4.8%。

波克夏對日本五大商社持股皆超過10%。亞伯當天正在東京訪問，行程包括視察五大商社和其他波克夏在日本的投資。

亞伯重申，波克夏仍看好這些投資的價值；自六年前首次投資來，這些商社的股價已大幅上漲，為波克夏帶來豐厚報酬。「首先，這是一個我們打算持有數十年的長期投資；其次，我們已與每一家公司建立了非常牢固的關係，並持續在日本乃至海外尋找其他機會」。 

 

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