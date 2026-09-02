聽新聞
0:00 / 0:00
又來突襲? 日圓一度急升逾1% 交易員高度戒備當局再度干預
日圓兌美元2日在紐約早盤突然大幅走強，交易員高度警惕東京當局可能再次干預外匯市場。
日圓一度上漲1.2%，至1美元兌158.22日圓。如此迅速的升值令市場參與者密切關注當局是否正在入市干預。2日稍早，日圓已有走強之勢，因為日本銀行（央行）立場最鷹派的成員之一、審議委員高田創表示，不排除採取超出常規幅度的升息行動，也不排除連續升息。
東京和華府7月31日已聯手支撐過日圓兌美元匯價，合作程度為數十年來罕見，這也提高了做空日圓的風險。兩國自1998年以來在那天首次協調買入日圓後，日圓從約1美元兌164日圓、接近40年來最低水平附近反彈約5%。兩國政府當時也都表示，如有必要，將採取進一步聯合行動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。