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又來突襲? 日圓一度急升逾1% 交易員高度戒備當局再度干預

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯價2日在紐約早盤再度急升。路透
日圓兌美元匯價2日在紐約早盤再度急升。路透

日圓兌美元2日在紐約早盤突然大幅走強，交易員高度警惕東京當局可能再次干預外匯市場

日圓一度上漲1.2%，至1美元兌158.22日圓。如此迅速的升值令市場參與者密切關注當局是否正在入市干預。2日稍早，日圓已有走強之勢，因為日本銀行（央行）立場最鷹派的成員之一、審議委員高田創表示，不排除採取超出常規幅度的升息行動，也不排除連續升息。

東京和華府7月31日已聯手支撐過日圓兌美元匯價，合作程度為數十年來罕見，這也提高了做空日圓的風險。兩國自1998年以來在那天首次協調買入日圓後，日圓從約1美元兌164日圓、接近40年來最低水平附近反彈約5%。兩國政府當時也都表示，如有必要，將採取進一步聯合行動。

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