支持此一新興科技 黃仁勳呼籲G20加速採用AI提振成長

輝達執行長黃仁勳呼籲20國集團（G20）加速採用AI，以強化成長。他敦促這些全球最大經濟體，擴大資料中心等基礎建設，來支持此一新興科技。

黃仁勳2日在美國為G20舉辦的科技大會上表示：「每一個國家都需要打造基礎建設，以便支持本土經濟」。他同時形容AI科技有如水電等公用事業，為極佳的平衡器。黃仁勳與美國商務部長盧特尼克，在大會的爐邊談話時，發表了相關言論。

他強調，一國「最糟糕的結果」是「被拋在後頭」，同時警告，要是大眾與決策官員，任由對AI的恐懼引導AI科技對話，這種情況可能發生。「我們必須確保相關討論維持平衡立場」，並關注AI提振繁榮的潛力。

G20官員本周在美國北卡聚會之時，正值美國大眾對建設資料中心的反對聲浪日增，成為11月期中選舉的關鍵議題。與此同時，AI模型頻頻傳出逃脫安全的測試環境，發動網攻，也讓全球呼籲要更嚴格監管，以確保AI系統的安全性。