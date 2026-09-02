成就不輸賈伯斯！庫克或許才是蘋果公司真正的天才 原因曝光

擔任蘋果公司執行長15年，庫克總是被天才創辦人賈伯斯的光芒遮蓋。但從庫克日前把執行長兵符交給新任執行長特納斯，而外界反應若無其事，即凸顯出庫克的成就，或許他才是蘋果公司真正的天才。

庫克卸任執行長職務後，將轉任執行董事長。新、舊執行長交接風平浪靜，可視為衡量庫克成就的一項指標。何以見得？因為當年賈伯斯辭職、由庫克接任執行長時，分析師和投資人憂心忡忡，唯恐天才共同創辦人賈伯斯離開後，蘋果事業將一蹶不振。當時，甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森就宣稱，蘋果再也回不去了。但這次執行長再度走馬換將，卻激不起一絲漣漪，顯示市場已認定，蘋果今後仍將逐季生出數十億美元獲利。

當然，大多數觀察家認為，賈伯斯永遠是蘋果的英雄人物。這位科技奇才被自己創辦的公司掃地出門，卻又凱旋回歸，是人人稱頌的史詩級故事。對照下，庫克顯得像是個乏味無趣、只專注數字的傢伙。儘管庫克優化了蘋果的獲利機器，但批評者認為他「不過是銷售賈伯斯發明的產品」罷了。庫克任內推出的新產品寥寥無幾，僅Apple Watch智慧手表和AirPods無線耳機備受讚譽；真正令人引頸期盼的產品，像是傳聞多年的Apple Car，最終以放棄收場。庫克未曾像賈伯斯那樣，能一再改造科技業。

誰還記得迪吉多？蘋果不因創辦人離去而衰頹 反而再創顛峰

不過，華盛頓郵報專欄作家林恩認為，對庫克的這種刻板印象完全錯誤。在庫克掌舵期間，蘋果市值成長十倍，營收和獲利增加四倍。是他讓這家科技公司壯大成全球巨無霸。

以為這是輕易達成的成就嗎？回顧產業發展史，多的是隨新科技橫空出世而風光一時的公司，卻在創辦人離去後沒落。

道格拉斯飛機公司（Douglas Aircraft）推出DC-3型客貨運輸機和DC-8型噴射客機，可謂一手開創現代航太工業。但在1957年創辦人道格拉斯（Donald Douglas）卸下日常營運重擔後，該公司就一直走下坡，最後在1997年遭波音公司併購。

又如寶麗來（Polaroid）創辦人蘭德（Edwin Land），有「1960年代和1970年代的賈伯斯」之稱。1982年他離開寶麗來後，繼任的執行長把公司搞得亂糟糟，導致2001年不得不向法院聲請破產保護。

1980年代，迪吉多電腦（Digital Equipment）靠推出迷你電腦、打敗大型電腦而崛起，極盛時期是規模僅次於IBM的全球第二大電腦公司。但現在，誰還記得迪吉多？

世上多的是絕頂聰明的天才創業家，但他們創辦的公司能基業長青且壯大成企業巨人者，有如鳳毛麟角。

庫克雖非科技天才 卻是企業經營天才

由此觀之，就明白為何說庫克是蘋果真正的天才。假如賈伯斯當年交給別人掌舵，今天的蘋果，可能淪為聯想平價筆電側邊貼紙上的logo，或被併入Google行動事業群，或只是科技玩家在二手店挖寶尋獲的戰利品。

對股東和無數果粉來說，蘋果何其幸運，在庫克領導下躍為全球第二大企業。這絕非輕而易舉之事。

隨著企業創辦人交棒給專業經理人，「願景型領導人的直覺」必須替換成「可複製的商業模式」，方能傳承給新一代經理人。企業也必須找到能逐步改良產品的方法，才能留住顧客，即使公司再也沒有能開創出全新產品的天才。能做到這些的公司少之又少，但蘋果在庫克領導下辦到了。

創立於1976年的蘋果公司至今仍是屹立不搖的企業巨人。或許100年、甚至200年後，蘋果仍然安在。但15年前，太多人質疑沒有賈伯斯的蘋果能否存活。林恩說，這就是庫克的成就，與賈伯斯生前成就相比毫不遜色，甚至有過之而無不及。