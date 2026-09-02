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美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

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美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

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美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股2日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股2日早盤四大指數漲跌互見。路透

美國長天期公債殖利率重回財長貝森特出手前的高點，但油價從高點略為回檔，美股2日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲0.4%，標普500指數漲0.1%，那斯達克指數徘徊平盤，費城半導體指數下跌0.1%。

台積電ADR小漲0.1%、輝達走高0.8%。

布蘭特原油漲勢暫緩，從每桶近95美元的高點下挫。先前美國對伊朗發動三天來的第二輪攻擊，帶動油價攀高。油價下滑促使公債殖利率拉回。油價攀升恐推高通膨、政府開支大增等憂慮，投資人預估，全球三大央行本月升息機率超過50%。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，8月美國民間就業人數增加3.8萬人，低於市場預期，並寫1月來新低。

BNY Paribas財富管理公司的坎普說，債券價格有秩序地全面回檔，顯示市場計入利率更長期維持高檔的可能性，而非信用事件或衰退。降低殖利率的關鍵是通膨預期走低，要是長天期公債情況改善，股市可能會強勢上攻。

戴爾科技（Dell）攀升12%。該公司上季營收優於預期，未出貨訂單季增85%，並大幅上調全年全年營收預測。

Uber走高0.1%，該公司將裁減10%人力、約3,300人，以縮減管理層。

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