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地緣政治動盪 荷蘭央行將86公噸黃金自美加移往英國
荷蘭中央銀行今天表示，由於「地緣政治動盪加劇」，該行已將86公噸的黃金儲備，從美國和加拿大移往英國。
法新社報導，荷蘭中央銀行（DNB）表示，黃金儲備存放在倫敦，比存放在紐約和渥太華更容易進行交易。
荷蘭央行在聲明中表示：「這讓荷蘭央行在危機狀況下能以最快速度調動。」
荷蘭央行總裁史雷沛（Olaf Sleijpen）表示：「透過這個步驟，我們提高黃金儲備的可調動性。我們假設永遠不需要動用這些黃金，但仍有必要加強我們的韌性與準備。」
荷蘭央行表示，截至2025年底，荷蘭黃金總儲備量為612.4公噸，價值達722億歐元。
在這次調整動作前，荷蘭央行將31.3%的黃金儲備存放紐約，以及19.7%存放渥太華。
調整之後，存放於紐約和渥太華的黃金儲備比例都降至18.5%。
存放倫敦的黃金儲備比例則從18.1%增至32.1%。荷蘭央行仍有30.8%的黃金儲備存放國內。
荷蘭央行表示，這次移轉行動一部分透過買賣方式進行，一部分則透過實體黃金運送完成。
該行將超過27公噸的實體黃金，從美國和加拿大運往塞斯特（Zeist）。同等數量的黃金則從塞斯特運往倫敦，從而避免熔化金條。
荷蘭央行表示：「透過結合買賣與實體運輸，分散了實體移轉大量黃金的相關風險。」
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