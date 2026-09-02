殖利率攀高 日本企業年金回頭投資本國債券

摩根大通資產管理日本分公司的調查發現，由於日本本國債券殖利率攀高，愈來愈多的日本企業年金基金，把錢轉回投資本國債市。

這份在4月到6月間進行的調查顯示，準備增加國內債券投資部位的日企年金操盤手，比要減持的多出8.6個百分點，差距是2008年以來最大，代表經理人投資本國債券的意願非常強烈。

此外，因為要側重債券投資，有高達62%的退休金基金說他們正在更換經理人，或是找擅長債券投資的經理人加入團隊。

日本企業提供給員工退休金的「確定給付型企業年金」，事先訂定了給付金額，所以相關基金在管理資產時，會以達成預定報酬率為主。報酬率各家不同，但通常都介於2%至3%。

日本10年期公債1日曾短暫觸及30年來的最高點3%，以此水準，年金基金不必投資股票或其他風險較高的資產，光是買10年期公債就能達到基金所設定的報酬率，日債吸引力因而大增。2025會計年度則是已經看到年金基金增持了殖利率高於日本政府公債的一些公司債產品。

過去十多年來，由於日本利率太低，企業年金基金投資日本公債的比率，由將近40%不斷下降至20%以下。本國債券不能確保收益的環境下，許多基金轉進殖利率高的外國債券。