五年70億美元 雪佛龍大手筆投資委內瑞拉

美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）公司計劃未來五年投資70億美元，把在委內瑞拉的產油量提高一倍多，成為目前為止響應川普政府號召規模最大的委國投資案。

雪佛龍2日宣布，已贏得委內瑞拉兩處大型油田開發權。這是美國1月生擒委內瑞拉前總統馬杜洛以來，主要石油公司承諾在委國最大的投資案。委國擁有全球最大石油蘊藏，但多年來因管理不善、貪腐和制裁，化石燃料產業已江河日下。

在此之前，一直是美國小型私人公司領頭與委國談石油交易，進展緩慢，畢竟欠缺雪佛龍那種雄厚的財力可進行大規模探勘，並購置提高產量所需的設備。

雪佛龍預估，到2031年，委內瑞拉每日石油產出可達60萬桶左右，是目前水準的兩倍多。根據該公司發布的新聞稿，委國的資源開採潛力將持續「數十年」，總成本估計可能低於每桶20美元。從布蘭特原油今年均價接近每桶87美元推算，潛在利潤很高。

2000年代中期，石油同業埃克森、康菲不滿資產遭委內瑞拉收歸國有，陸續撤離。但雪佛龍選擇留下，並與委國政府議定准許繼續鑽油的安排。通常雪佛龍把在委國生產的原油出口到美國墨西哥灣沿岸的煉油廠，再製成汽油、柴油、飛機燃料等油品。