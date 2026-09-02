台灣精品首登中東科技盛會 爭取沙國主權AI數位商機

沙烏地阿拉伯於8月31日舉辦科技展「LEAP 2026」，「台灣精品」今年首度於LEAP登場。駐沙烏地阿拉伯代表張治平表示，沙國的目標是在2030年前，將資料中心總裝置容量擴增至1.5GW，並於10年內達到6.6GW，這為台灣企業帶來新的龐大合作契機。

「中東國際先進科技展」（LEAP）是中東最大先進科技盛會。2026年度LEAP於8月31日至9月3日，在沙烏地阿拉伯利雅德登場。此為沙國推動經濟多元化與數位轉型的重要科技平台。

看準沙國龐大智慧經濟需求，由經濟部國際貿易署與中華民國對外貿易發展協會（貿協）共同推動的國家級產業標竿「台灣精品」，今年首度於LEAP登場，以積極爭取沙國於「沙烏地願景2030」（Saudi Vision2030）中的「主權AI」與數位轉型商機。

貿協董事長黃志芳及駐沙烏地阿拉伯代表張治平共同出席「台灣精品」發表會，以及新北市出口拓銷團開幕典禮。

張治平表示，沙國已將2026年定為「人工智慧年」，目標是在2030年前，將資料中心總裝置容量擴增至1.5GW，並於10年內達到6.6GW。

張治平向中央社記者表示，沙國正積極推動經濟多元化及產業轉型，以達成2030年願景，此為台灣企業帶來新的合作契機。同時，以沙國為首的海灣國家現已聚焦在AI數位經濟發展，這對台灣來說是一大利多，因為台灣是這些高科技產業的主要供應鏈。代表處將全力協助台灣企業拓展沙國市場及深化台沙經貿合作，成功取得沙國願景商機。

張治平期盼展會後能進一步促進新北市產業與沙國願景發展方向的連結，共創互利雙贏。

黃志芳強調，算力已成各國戰略資產，而台灣則是「全球AI科技島」，具備從核心運算、硬體製造到系統整合及終端應用的完整能力，將以此關鍵角色與沙國進行互補，成為沙國可信賴的長期合作夥伴，而隨著沙國積極推動數位轉型、智慧城市及新興科技發展，台灣企業在ICT、AI、智慧製造及數位解決方案等領域與沙國具備高度結合優勢，雙方未來合作潛力可期。

貿協發布新聞稿表示，台灣精品在展覽首日以「LEAP into the Future with Taiwan Excellence」為主軸舉辦產業發表會，由華碩、和碩、研華及研揚4家台灣精品得獎企業，分享台灣科技如何回應中東快速成長的數位轉型需求。

貿協指出，台灣精品展示區依應用領域規劃「AI算力與網通基建」、「工業邊緣與場域智慧」及「智慧移動與數位生活」3大主題。展品特別呼應中東市場的特殊環境與政策需求。發表會吸引了沙國最大媒體SABQ、Al Madina、政商權威媒體Al-Bilad Newspaper等媒體記者及大型買主到場交流。