油價上漲通膨升溫 加劇全球債券拋售潮

全球債券今天遭遇猛烈拋售，延續近期的跌勢，使借貸成本升至數十年來的高點。中東戰爭推升能源價格，加劇投資人對通膨和政府債務不斷膨脹的擔憂，增加債券市場的拋售壓力。

路透社報導，主權債券殖利率是金融市場資產價格的參考指標，資金成本上升，意味著消費者將面臨更高的抵押貸款利率；而隨著融資成本攀升，政府支出也將面臨艱難抉擇。

美國10年期公債殖利率升至4.81%，接近3年來的高點，若進一步攀升至5%，很可能使原本波動的股市更加震盪。

美國財政部8月曾進場抑制長天期公債殖利率走高，但效果有限，目前美國30年期公債殖利率再度逼近19年新高。

日本10年期公債殖利率突破3%，創下30年新高；澳洲10年期公債殖利率升至5.198%，為逾15年來高點。德國公債期貨下跌0.35%，跌至2011年來最低，法國OAT（政府公債）期貨則下挫0.37%，創下歷史新低。英國公債殖利率昨天攀升至2008年以來的新高點。

盛寶銀行（Saxo）首席投資策略師查納納（CharuChanana）指出，債券投資人越來越希望獲得更高的風險溢酬，以應對通膨、財政風險以及市場上即將湧入的大量債券，「這意味著債券拋售規模可能超出預期，美國10年期公債殖利率觸及5%的可能性越來越大，直到殖利率足以吸引買盤回流為止」。

大型科技公司為籌集資金以因應人工智慧（AI）熱潮，積極發行債券，進一步使得主權債券市場承壓。

野村證券（Nomura Securities）首席總經策略師松澤中（Naka Matsuzawa）指出，超大型雲端服務業者願意支付較高的利率發債，帶動各類債券殖利率全面上揚，目前市場關注焦點轉向經濟成長是否隨著殖利率走揚同步上升。

通常與聯邦準備理事會（Fed）升息預期同步波動的美國2年期公債殖利率今天升至4.41%，創下2025年1月以來的最高水準。

交易員已經押注歐洲下週升息，美國再下一週升息機率則約68%。