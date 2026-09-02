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中東局勢升溫、債市拋售潮 亞股多收跌

中央社／ 香港2日綜合外電報導
中東局勢再度升溫引發新一波油價漲勢，增強投資人對於升息的預期，債券殖利率來到數十年高點，亞洲股巿主要指數今天收盤大多走跌。聯合報系資料照
中東局勢再度升溫引發新一波油價漲勢，增強投資人對於升息的預期，債券殖利率來到數十年高點，亞洲股巿主要指數今天收盤大多走跌。聯合報系資料照

中東局勢再度升溫引發新一波油價漲勢，增強投資人對於升息的預期，債券殖利率來到數十年高點，亞洲股巿主要指數今天收盤大多走跌。

法新社報導，自從美國週末空襲荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）一座伊朗島嶼以來，原油價格已經暴漲近1成，導致美伊相互報復，德黑蘭更對多個區域國家的美國利益發動攻擊。

全球約1/5石油與天然氣輸運仰賴的關鍵水道目前已經形同無限期封鎖，能源成本居高不下，使得通膨隱憂升溫。

這與各國政府支出壓力及企業大量發債的現象交互影響，衝高市場對於升息的預期，進而推升政府借貸成本上升壓力。

英國30年期公債殖利率攀升至1998年以來新高，10年期公債殖利率也創2007年至2008年全球金融海嘯以來最高；日本10年期公債殖利率創30年來新高；美國30年期公債殖利率逼近2007年高點，10年期也回到金融危機時期水準。

GAMA資產管理公司（GAMA Asset Management）經理人狄梅洛（Rajeev De Mello）表示：「在目前這樣的水準下，殖利率攀高明顯對亞洲股市不利，特別是長天期科技類股表現更顯壓力。」

日股基準日經指數今天收跌2.9%，來到64325.64點。港股恆生指數收跌0.1%，來到25311.21點。上證指數收跌1.0%，來到3941.39點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、雅加達、馬尼拉股巿收跌。新加坡、吉隆坡、威靈頓股巿收漲。

中東 債市 亞股 殖利率

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