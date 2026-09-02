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南韓推2萬戶低價社宅 月租不到千元台幣 台灣青年會羨慕？

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓政府明年起將供應首都圈以外青年2萬戶「千元住宅」，每月房租僅約3萬韓元（約新台幣700元）。歐新社
南韓政府明年起將供應首都圈以外青年2萬戶「千元住宅」，每月房租僅約3萬韓元（約新台幣700元）。歐新社

南韓明年起將供應2萬戶「千元住宅」，首都圈以外的青年每天只需支付1,000韓元（0.7美元）即可入住，旨在減輕地方住房成本，並鼓勵年輕人在當地定居。

首爾經濟日報報導，相關政府機關與政界消息人士2日透露，企劃預算部已在明年度預算中編列1.4兆韓元（9.8億美元）推動這項計畫，明年將先供應1萬戶，後年再增加1萬戶。

根據計畫，韓國土地住宅公社（LH）將在首都圈以外地區收購住宅，再以低價出租。以每天1,000韓元計算，每月房租僅約3萬韓元（約新台幣700元）。

這類超低價公共租賃住宅，已在部分地區試辦。仁川等城市推出「千元住宅」計畫，全羅南道和順郡、江原道太白市也提供「萬元住宅」或「萬元公寓」等。慶尚北道浦項市今年推出的100戶千元住宅吸引1,055人申請，每10.6名申請者僅1人能入住。

首都圈青年住宅供應也將擴大。政府明年起將投入3.8兆韓元（26.6億美元），在地鐵站附近等年輕人偏好的地點，供應2萬戶公共租賃住宅，明年將先推出5,000戶。

明年青年公共租賃住宅將因此增至10.6萬戶，比今年多3.5萬戶，相關預算也近乎倍增至18.1兆韓元（127億美元）。整體公共住宅供應量則增至21.8萬戶。月收入不超過273萬韓元（2,000美元）、且需支付月租的青年，明年起也可申請租金補助。

政府認為，高住房成本正阻礙青年累積資產，也影響結婚、生育等人生規劃。漢城大學教授權大中（Kwon Dae-joong）表示，「千元住宅若真能轉化為供應，不失為好政策，關鍵仍在於計畫能否切實落實」。

南韓 社宅 青年

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