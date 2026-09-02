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中國大陸低成本服務引發削價競爭 AI詞元價格跌至歷史新低

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
陸廠月之暗面的Kimi K3等低成本開放權重模型，推動了整體市場的詞元價格被拉低到紀錄新低。法新社
陸廠月之暗面的Kimi K3等低成本開放權重模型，推動了整體市場的詞元價格被拉低到紀錄新低。法新社

用於生成式人工智慧（AI）處理資訊和產生回應的詞元（token）價格，已降至紀錄低點。分析師認為，這是因為來自中國大陸廠商的低成本AI攻勢，引發AI大廠間的激烈削價競爭。

韓媒ChosunBiz報導，據市場研究機構SiliconData的「大型語言模型（LLM）詞元支出指數」，詞元價格8月31日（最新報價）跌至0.97美元，創下該指數去年底創立來最低，遠低於今年5月下旬的峰值2.05美元。該指數6月以來呈現整體下滑趨勢，本周跌勢更進一步加速。

分析師表示，中國大陸的低價開放權重模型，帶領了近期詞元價格下跌。Syz Group投資長Charles-Henri Monchau表示，「月之暗面的Kimi K3等模型，提供了比美國頂尖AI公司模型還低的價格，拉低了整體市場價格」。

7月下旬，OpenAI也調降了其GPT-5.6系列的兩款模型價格，其他公司則採取「動態定價」，根據需求量調整價格，進一步對價格造成施壓。

Monchau表示，「雖然AI公司的運算資源固定成本沒有改變，但詞元價格下滑正打擊營收。開放權重模型與頂級封閉模型的效能差距，在數月內縮小，因此企業必須從仰賴效能優勢，轉向專注在銷售渠道、記憶體和脈絡處理能力」。

詞元價格下降尤其不利於準備辦理首次公開上市股票（IPO）的OpenAI和Anthropic。市場觀察家已開始質疑，AI產業的大規模投資是否能獲得預期回報。

中國大陸 詞元 價格

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