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新加坡經濟成長預測上修至5% AI需求強勁帶動製造業

中央社／ 新加坡2日專電

新加坡金融管理局公布最新專業預測者調查報告，受訪經濟學家將今年經濟成長的預測由3.5%上調至5%。專家認為，人工智慧需求強勁，帶動新加坡出口及製造業成長。

新加坡政府8月上修2026年國內生產毛額（GDP）年增率預測為4.5%至5.5%，高於先前預測的2%至4%。當時新加坡貿易與工業部發表聲明指出，這反映出新加坡上半年經濟表現優於預期，以及全球AI投資熱潮持續，帶動今年下半年的經濟前景改善。

根據新加坡金管局最新調查，受訪經濟學者將製造業成長預測上調至8.4%。

熟悉區域金融動態的新加坡資深媒體人陳士銘今天告訴中央社，這樣的成長，主要受到市場對半導體及半導體製造設備等人工智慧相關電子硬體需求強勁所帶動。中東衝突緩和或解決，以及全球經濟成長優於預期，都可能為新加坡經濟帶來成長空間。

然而，調查亦指出，可能對新加坡經濟前景造成負面影響的風險，包括中東衝突升級，以及AI泡沫破裂及其對金融市場產生的外溢效應。

2025年台灣對新加坡出口中，AI、半導體及相關零組件約占85%；新加坡對台出口中，相關產品亦約占80%。2025年台星貨品貿易總額達新幣1703億元（約新台幣4.24兆元），年增46%，台灣首度超越中國及馬來西亞，成為新加坡最大貿易夥伴。

此外，美國貿易代表署依301條款對多個經濟體加徵關稅，部分新加坡輸美產品面臨額外12.5%關稅。新加坡官方7月表示，將繼續與美方溝通，探討相關方案，並強調新加坡擁有完善的執法架構，不容忍強迫勞動。

根據資料，約1/3的新加坡對美出口受到最新301條款關稅措施影響，能源及能源產品、部分電子產品，以及部分航空航太產品，則不在這項關稅措施範圍內。

新加坡 製造業 經濟成長

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