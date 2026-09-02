誰是職場AI愛用族？答案顛覆想像 乾洗業者使用率勝過行政助理

美國國家經濟研究局（NBER）最新研究指出，生成式AI雖已廣泛進入美國職場，但應用卻不深入。根據2025年8月至2026年5月的資料，八成職業至少有20%的工作者運用AI，但僅六分之一的職業，使用率達到70%以上。

根據MarketWatch報導，研究發現，各職業實際使用AI的情況，與依工作內容推估的結果，存在明顯落差。差距最大的是營建設備操作員，AI使用率達60.7%，較預估的19.5%高出41.2個百分點。

按高出預估的幅度排序，其次是電腦與辦公設備維修員（使用率75.7%）、工業電氣與電子設備維修員（73.2%）、特教老師（70.9%）、電腦與資訊研究科學家（87.3%）和洗衣及乾洗業者（49.0%），分別高出預測約29至40個百分點。

反觀接待與事務人員（7.6%）、醫療秘書與行政助理（16.8%），使用率都比預估的低，差距超過40個百分點。資料輸入員使用率為26.7%，也比預估低逾29個百分點。

研究指出，部分勞力密集職位仍有搜尋資訊、規畫及溝通需求。工作者可能利用AI查詢安全法規和機械組裝方式，或協助商業決策。部分辦公室職位則可能受到隱私法規及法律責任疑慮影響，也可能仰賴AI尚未掌握的專業知識。

范德堡大學經濟學家Adam Blandin將AI應用現況比喻為面積廣濶、但多數地方仍可站立的湖泊。目前沒有強力證據可判斷，使用率落差是源自模型推估失準或職場導入較慢，也可能兩者兼具。