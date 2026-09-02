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PwC：全球AI資料中心支出空前龐大 估2050年前達31.6兆美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
PwC研究指出，從現在到2050年，全球資料中心支出規模預料將達31.6兆美元。示意圖。路透
PwC研究指出，從現在到2050年，全球資料中心支出規模預料將達31.6兆美元。示意圖。路透

根據會計師事務所PwC首份《全球資料中心展望》報告分析，從現在到2050年，全球資料中心支出規模預料將達31.6兆美元，以因應日益增長的AI需求，而且將是一場人類歷史上空前的投資熱潮。

PwC在周三（2日）公布的報告中表示，資料中心投資規模將遠遠超越鐵路、網路和電氣化等大型基礎建設計畫。如果 AI採用速度比PwC所謂的中間情境預測更快，未來25年的資料中心支出甚至可能高達50兆美元。相較下，美國國內生產毛額（GDP）約30兆美元。

隨著消費者、企業和政府日益採用AI，微軟、亞馬遜等科技巨頭以及規模較小的資料中心業者，都正以極快速度在全球各地建設新的運算設施。這些支出大部分將投入在資料中心內部所使用的設備，包括輝達等全球AI晶片龍頭企業所提供的硬體。

PwC表示，美國將占全球資料中心支出的近半數，約15.1兆美元，其次為亞太地區的8.2 兆美元、歐洲5.6兆美元、中東1.1 兆美元與非洲2,550億美元。

資料中心支出將一路增加至本世紀中葉，原因在於GPU、伺服器、儲存系統、網路設備以及其他硬體都需要定期汰換。晶片升級（即算力）將佔據大部分的投資額，而非土地或建置工程；這與傳統的資本支出周期（例如前幾代的記憶體晶片生產，或是全球光纖網路的鋪設）截然不同，後者採用的是「前置」投資，在初期就承擔了大部分成本與風險。

研究人員在報告中表示，正在展開的AI基礎建設周期，「每四到六年就會重新啟動，而且看不到結束的跡象」。

PwC預測，以年度計算，全球資料中心支出將從2026年的約8,000億美元，2030年成長至1.1 兆美元，並在2050 年擴張至1.8兆美元。其中，中國與印度將推動最大部分的新增需求，原因包括人口龐大、數位經濟快速擴張，以及AI在企業與消費者活動中的滲透率仍有很大的提升空間。

PwC 表示，儘管全球需求強勁，但電力供應、資料主權要求以及半導體流動情況等因素，都將決定哪些地區能夠吸引這些投資。其中，電力將是決定AI基礎建設投資流向的首要因素。另外，如果半導體供應鏈受到干擾，全球資料中心投資可能因此減少近 20%。

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